شؤون فلسطينية

نقابة موظفي غزة: نطالب وزارة المالية بصرف راتب كامل خلال شهر مضان

نقابة موظفي غزة: نطالب وزارة المالية بصرف راتب كامل خلال شهر مضان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
طالبت نقابة موظفي غزة، وزارة المالية، بالقطاع، بصرف راتب كامل للموظفين خلال شهر مضان المبارك، للتخفيف عن كاهل الموظفين.

ودعت النقابة في مؤتمر صحفي عقدته اليوم، الحكومة في غزة، إلى توضيح الرؤية بشأن حقوق الموظفين للمرحلة القادمة، مطالبة البنوك بوقف خصومات المرابحات في الشهر الفضيل.

كما طالبت جموع الموظفين، بالمشاركة الفاعلة في كافة أنشطة وفعاليات النقابة وصولات لتحقيق مطالبهم العادلة.

وطالبت نقابة الموظفين، بغزة، الفصائل الفلسطينية "التي رأت ما قدمه موظفو القطاع من تضحيات وعطاء وثبات في خدمة شعبنا"، بأن تكون الحريصة على تثبيت حقوقه المالية والادارية كاملة دون نقصان.

كما طالبت قيادة السلطة بضرورة إنصاف الموظفين في قطاع غزة، والاعتراف بحقوقهم الكاملة غير منقوصة والعمل بالمساواة بين إخوانهم موظفي الضفة الغربية.

وشددت النقابة على أن حقوق الموظف في الراتب الكامل ومستحقاته ومركزه الإداري والمالي "خط أخمر في وجه أي حكومة مهما كان لونها السياسي".

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