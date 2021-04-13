مصر: الإعلان عن نتائج التحقيقات بحادثة السفينة الجانحة بقناة السويس الخميس المقبل

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية، أسامة ربيع، إنه سيتم إعلان نتائج التحقيقات التي تجرى بشأن السفينة الجانحة الخميس المقبل.



وأوضح ربيع في تصريحات لصحيفة (اليوم السابع) المحلية، أن السفينة متواجدة بمنطقة البحيرات القريبة من القناة، ولن تستكمل رحلتها إلا إذا تم إنهاء ملف التعويضات.



وقال إن "الخسائر المبدئية قرابة مليار دولار، لكن بعد حساب الخسارة بشكل رسمي قد يزيد المبلغ أو يقل قليلًا"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).



ولفت إلى أنه تتم دراسة "منح السفن التي كانت عالقة في القناة وقت الأزمة حوافز بعد انتظارها لأيام، بسبب جنوح السفينة".



وفي سياق متصل، أصدرت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، أمس الاثنين، أمرا بالحجز التحفظي على السفينة، بناءً على طلب قدم من هيئة قناة السويس.



وأفادت صحيفة الشروق المحلية، بأنه "بموجب ذلك الأمر سيتم التحفظ على السفينة قضائيا بوضعها تحت سلطة المحكمة، ومنع الشركة المشغلة لها من التصرف فيها تصرفاً يضر بمستحقات هيئة قناة السويس لديها، لحين سداد ما عليها من مستحقات".



وأوضحت أنه "من المقرر أن تخطر محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، صباح الثلاثاء، طاقم السفينة بالأمر القضائي والسير في إجراءات تنفيذه".



ووفق المصدر ذاته، فالمحكمة معنية بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى التي تنشأ عن تطبيق قانون التجارة البحرية.