شؤون فلسطينية

المفتي العام يحث على مراعاة حرمة شهر رمضان المبارك

المفتي العام يحث على مراعاة حرمة شهر رمضان المبارك
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
هنأ المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، أبناء الأمة الإسلامية عامة، والشعب الفلسطيني خاصة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً إلى المحافظة على حرمته، مهيباً بأصحاب المطاعم والمقاهي إقفالها خلال نهار رمضان؛ حفاظاً على حرمة الشهر الكريم.

ودعا في بيان، اليوم الثلاثاء، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الجهات المسؤولة إلى ملاحقة كل من يجاهر بالإفطار، تمهيداً لمحاسبته قضائياً، وحث تجار المواد الغذائية على تجنب الاحتكار والاستغلال، ورفع الأسعار، مبيناً فضل الاكتفاء بالربح اليسير، فرمضان هو شهر الرحمة والخير والإحسان، لا الاستغلال والابتزاز.

كما دعا المواطنين إلى ضبط النفقة وتنظيمها وفق المتيسر والمتاح، والابتعاد عن الإسراف والتبذير، والحرص على تفقد المحتاجين والعائلات المستورة، ومساعدة الفقراء، وإخراج زكاة المال لمستحقيها، والإكثار من الصلاة والدعاء، والتقرب إلى الله تعالى بعمل الخيرات، وتوزيع الصدقات، وصلة الأرحام.

ونبه المفتي إلى ضرورة شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك لإعماره، خاصة في شهر رمضان، لنيل الأجر العظيم الذي أعده الله لعمارته والصلاة فيه، وبخاصة في ظل الاقتحامات الآثمة له، والتهديدات المتواصلة للاعتداء عليه وتدنيسه، منوهاً إلى أن التوقيت المعتمد في فلسطين للفجر والمغرب وسائر الأوقات، هو التوقيت الدهري للمسجد الأقصى المبارك الذي تعتمده دار الإفتاء ووزارة الأوقاف.

أخبار ذات صلة

المطران حنا: القدس جوهر القضية والمقدسيون يرفضون سياسات التهجير والاقتلاع

المطران حنا: القدس جوهر القضية والمقدسيون يرفضون سياسات التهجير والاقتلاع

الشرطة تحرر مخالفات لعدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة في جنين

الشرطة تحرر مخالفات لعدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة في جنين

الشرطة تحرر مخالفات سلامة عامة في الخليل

الشرطة تحرر مخالفات سلامة عامة في الخليل

جنين: قوات الاحتلال تعتقل شابين على حاجز عسكري

جنين: قوات الاحتلال تعتقل شابين على حاجز عسكري

&#34;الصحة&#34; بغزة: توفير خدمة الفحص السريع لفيروس (كورونا) بعدد من المستشفيات الأهلية بالقطاع

"الصحة" بغزة: توفير خدمة الفحص السريع لفيروس (كورونا) بعدد من المستشفيات الأهلية بالقطاع

حنا عيسى: التسامح السياسي يكون بتجنب العنف وبقبول التظاهر وسيلة للتعبير

حنا عيسى: التسامح السياسي يكون بتجنب العنف وبقبول التظاهر وسيلة للتعبير

طالع: كشف المسافرين عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

طالع: كشف المسافرين عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

&#34;الأشغال&#34;: آليات الوزارة نفذت عدداً من الأعمال بمختلف المحافظات الشهر الماضي

"الأشغال": آليات الوزارة نفذت عدداً من الأعمال بمختلف المحافظات الشهر الماضي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المطران حنا: القدس جوهر القضية والمقدسيون يرفضون سياسات التهجير والاقتلاع

المطران حنا: القدس جوهر القضية والمقدسيون يرفضون سياسات التهجير والاقتلاع

الشرطة تحرر مخالفات لعدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة في جنين

الشرطة تحرر مخالفات لعدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة في جنين

الشرطة تحرر مخالفات سلامة عامة في الخليل

الشرطة تحرر مخالفات سلامة عامة في الخليل

جنين: قوات الاحتلال تعتقل شابين على حاجز عسكري

جنين: قوات الاحتلال تعتقل شابين على حاجز عسكري

&#34;الصحة&#34; بغزة: توفير خدمة الفحص السريع لفيروس (كورونا) بعدد من المستشفيات الأهلية بالقطاع

"الصحة" بغزة: توفير خدمة الفحص السريع لفيروس (كورونا) بعدد من المستشفيات الأهلية بالقطاع

حنا عيسى: التسامح السياسي يكون بتجنب العنف وبقبول التظاهر وسيلة للتعبير

حنا عيسى: التسامح السياسي يكون بتجنب العنف وبقبول التظاهر وسيلة للتعبير

&#34;الأشغال&#34;: آليات الوزارة نفذت عدداً من الأعمال بمختلف المحافظات الشهر الماضي

"الأشغال": آليات الوزارة نفذت عدداً من الأعمال بمختلف المحافظات الشهر الماضي

تيسير خالد يدعو للتكافل وللرقابة الصارمة لضمان عدم رفع الأسعار في رمضان

تيسير خالد يدعو للتكافل وللرقابة الصارمة لضمان عدم رفع الأسعار في رمضان

منوعات

شاهد: أحمد السعدني عن مسلسلات رمضان &#34;أعلن انسحابي من المهزلة&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: أحمد السعدني عن مسلسلات رمضان "أعلن انسحابي من المهزلة".. ما القصة ؟

شاهد: لميس الحديدي تشعل النار على محمد رمضان &#34;مغرور وغبي&#34;

شاهد: لميس الحديدي تشعل النار على محمد رمضان "مغرور وغبي"

شاهد: محمد هنيدي يعلق على ظهوره في برومو &#34;رامز طار عقله&#34; بطريقة طريفة

شاهد: محمد هنيدي يعلق على ظهوره في برومو "رامز طار عقله" بطريقة طريفة

شاهد: كيف سخرت فيفي عبده من الأمير فيليب بعد وفاته

شاهد: كيف سخرت فيفي عبده من الأمير فيليب بعد وفاته

ما حقيقة الخلاف بين أمير كرارة و أحمد السقا ؟

ما حقيقة الخلاف بين أمير كرارة و أحمد السقا ؟

شاهد: محمد رمضان يبرِّئ نفسه و يوضح حقيقة فيديو رمي الدولارات

شاهد: محمد رمضان يبرِّئ نفسه و يوضح حقيقة فيديو رمي الدولارات

شاهد: إبتسام بطمة بروب الاستحمام تشعل غضب الجمهور

شاهد: إبتسام بطمة بروب الاستحمام تشعل غضب الجمهور

شاهد: فنان خليجي &#34;أتلقى عروض زواج وأتدلع&#34;.. من هو ؟

شاهد: فنان خليجي "أتلقى عروض زواج وأتدلع".. من هو ؟

شاهد: مشهور خليجي ينهي حياته بالانتحار.. إليكم التفاصيل

شاهد: مشهور خليجي ينهي حياته بالانتحار.. إليكم التفاصيل

شاهد: بسبب نادين نجم.. بلقيس فتحي تنهار من البكاء على الهواء مباشرة

شاهد: بسبب نادين نجم.. بلقيس فتحي تنهار من البكاء على الهواء مباشرة

عربي

مصر: الإعلان عن نتائج التحقيقات بحادثة السفينة الجانحة بقناة السويس الخميس المقبل

مصر: الإعلان عن نتائج التحقيقات بحادثة السفينة الجانحة بقناة السويس الخميس المقبل

الخصاونة لـ نواب أردنيين&#34;: الأزمة الأخيرة ليست محاولة انقلاب والأمير حمزة لن يُحاكم

الخصاونة لـ نواب أردنيين": الأزمة الأخيرة ليست محاولة انقلاب والأمير حمزة لن يُحاكم

مسؤول أمريكي رفيع المستوى يزور لبنان اليوم

مسؤول أمريكي رفيع المستوى يزور لبنان اليوم

هل انتهت الأزمة كلياً؟.. أمير قطر يهاتف السيسي ويهنئه بشهر رمضان

هل انتهت الأزمة كلياً؟.. أمير قطر يهاتف السيسي ويهنئه بشهر رمضان