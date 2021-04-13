الخصاونة لـ نواب أردنيين": الأزمة الأخيرة ليست محاولة انقلاب والأمير حمزة لن يُحاكم





وأكد بأن ولي العهد السابق الأمير حمزة الذي اتهم بـ"زعزعة استقرار الأردن"، لن يحاكم على ما نقل عنه نواب.





وقال النائب صالح العرموطي: إن الخصاونة "نفى وجود انقلاب، وبالنسبة لي طالما أنه لم يكن هناك انقلاب فما الذي كان موجودا إذا؟".



وأضاف أن رئيس الوزراء "أخبرنا بأن الملف أحيل اليوم (الاثنين) إلى المدعي العام، لكنه لم يحدد هل أحيل إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة أم مدعٍ عام نظامي"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).



وأشار العرموطي إلى أن الخصاونة أوضح أن الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبد الله، لن يحاكم، مؤكدا أن "موضوع الأمير حمزة يحل وعولج موضوعه داخل العائلة المالكة".



وظهر الملك والأمير حمزة أول أمس الأحد معاً، في احتفالات الذكرى المئوية لتأسيس الأردن، في أول ظهور علني لهما معا منذ الأزمة الأخيرة.



من جهته، قال النائب خليل عطية: إن رئيس الوزراء "لم يستخدم أبدا مصطلح مؤامرة أو مصطلح انقلاب، هو نفى وجود محاولة انقلاب واستخدم عبارة محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار".



وتحدث الملك عبد الله الثاني في رسالة بثها التلفزيون الرسمي الأربعاء الماضي عن "فتنة" مؤكدا أن "الفتنة وئدت".

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس وزراء الأردن، بشر الخصاونة، لأعضاء مجلسي النواب والأعيان، إن الأزمة الأخيرة التي شهدها الأردن ليست محاولة انقلاب.