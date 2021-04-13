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مسؤول أمريكي رفيع المستوى يزور لبنان اليوم

مسؤول أمريكي رفيع المستوى يزور لبنان اليوم
ديفيد هيل
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، بياناً تعلن فيه أنها سترسل مسؤولا رفيعا إلى لبنان ليعرب عن "قلق" الإدارة الأمريكية حيال تدهور الأوضاع السياسية والاجتماعية في هذا البلد.

وقالت الوزارة في إن وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، ديفيد هيل، وهو ثالث أعلى مسؤول في الخارجية، سيزور بيروت من 13 إلى 15 نيسان/أبريل. 

وأضاف البيان: أن هيل "سيشدد على مخاوف الولايات المتحدة مع تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في جميع أنحاء البلاد، والمأزق السياسي الذي يساهم في هذا الوضع المتدهور"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

ويشهد لبنان منذ صيف 2019 انهياراً اقتصاديا فقدت خلاله الليرة اللبنانية أكثر من 85% من قيمتها.

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