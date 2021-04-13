سلطات الاحتلال تجدد الاعتقال الإداري للقيادي في حماس رأفت ناصيف

رأفت ناصيف

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رام الله - دنيا الوطن

جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري، بحق الأسير القيادي في حركة حماس، رأفت ناصيف، للمرة الرابعة على التوالي.



وكانت قوات الاحتلال اعتقلت القيادي رأفت ناصيف (55 عامًا) في 20 من شباط/فبراير 2020، بعد اقتحام منزله وتفتيشه وتحطيم محتوياته في مدينة طولكرم، وأصدرت محكمة الاحتلال العسكرية بحقه أمرا بالاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر.



وكانت قد أفرجت سلطات الاحتلال عن القيادي ناصيف بعد أربعة أشهر فقط من آخر اعتقال، بعد أن أمضى أربعة أشهر في الاعتقال الإداري، وكان سبقها عام ونصف في الاعتقال الإداري المتجدد دون تهمة.