نابلس: عدة إصابات بمواجهات مع الاحتلال في محيط قبر يوسف

مستوطنون في قبر يوسف - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اندلعت مواجهات في محيط قبر يوسف شرقي نابلس، بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال والمستوطنين، في أعقاب اقتحام معلن مسبقاً للمستوطنين، أصيب خلالها عدة مواطنين.



وأوضحت مصادر محلية أن مركبات وحافلات المستوطنين تجمعت على حاجز بيت فوريك شرقي نابلس، وتم الاقتحام للمدينة منتصف اللية، واستمر تواجدهم لعدة ساعات حتى فجر اليوم، وسمعت أصوات قنابل الصوت لعدة ساعات في ضواحي نابلس الشرقية.



وبينت المصادر أن المواجهات اندلعت وأطلق خلالها جنود الاحتلال وابلا من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام.



ولفتت المصادر بإصابة شابين برصاص الاحتلال "المطاطي" وإصابة مواطنين بالاختناق بالغاز السام.



وأوضحت أن شُبانا أشعلوا إطارات مطاطية خلال المواجهات مع الاحتلال في شارع عمان بمدينة نابلس.