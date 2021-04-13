غزة: تنويه "مهم" بشأن مواعيد العمل بمعبر رفح خلال شهر رمضان





وأضافت في التنويه الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "نهيب بالمسافرين القادمين إلى القطاع لاتخاذ التدابير التي تراعي ذلك في طريق وصولهم إلى الجانب المصري من المعبر".

رام الله - دنيا الوطنتنوّه الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، بأن العمل بمعبر رفح البري في أيام العمل الرسمية (من الأحد إلى الخميس) خلال شهر رمضان المبارك، سيكون حتى الساعة 05:00 مساء بالتوقيت المحلي لقطاع غزة.