قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مواطنين في القدس والضفة

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، الشاب نواف أيمن أبو الهوى من منزله في بلدة الطور بالقدس.



وأفادت مصادر محلية، بأنه جرى اقتحام بلدة الطور شرق القدس المحتلة ومداهمة منزل الشاب نواف واقتياده إلى مركز تحقيق المسكوبية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



كما اعتقلت شرطة الاحتلال، شاباً من خربة الفارسية بالأغوار الشمالية.



وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الشاب أحمد حسين دراغمة، بعد مداهمة خيام ذويه، وتفتيشها.



وفي البيرة، اعتقلت قوات خاصة إسرائيلية "مستعربون"، الليلة الماضية، طبيباً بعد اقتحام منزله في مدينة البيرة.



وذكرت زوجة المواطن ناجح عاصي، أن الاحتلال اعتقل زوجها بعد الاعتداء عليه، مشيرة إلى أنه تلقى اتصالا هاتفياً من المستشفى قبل اعتقاله بدقائق، من أجل معاينة إصابة عدد من المواطنين بحادث سير.