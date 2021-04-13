وزير الخارجية الإيراني: إسرائيل لعبت مقامرة بالغة السوء بتخريب منشأة "نطنز" النووية

منشأة نطنز في إيران - صورة قمر صناعي

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل لعبت مقامرة بالغة السوء بتخريب منشأة "نطنز" النووية.



وأضاف في تصريحات أبرزتها وسائل إعلام عربية: بأن "هجوم نطنز سيعزز موقف طهران في المحادثات النووية"، موضحا: "على الأمريكيين أن يدركوا أن العقوبات وأعمال التخريب لن تمنحهم أدواة إضافية على طاولة المفاوضات".



من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي: إننا "شهدنا هجوماً إرهابياً وتخريباً في نطنز ألحق أضراراً بالمنشأة النووية".



وشدد على أن الهجوم على منشأة "نطنز"، لم يأت من خارجها، و"تم تحديد هوية الشخص الذي خان بلاده".



وتابع ربيعي: "نحتفظ بحقنا في الرد على منفذي الهجوم على منشأة نطنز ومن يقف خلفهم"، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).