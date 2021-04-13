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دولي

تركيا: تحذير من انهيار النظام الصحي واتجاه لتشديد قيود (كورونا) في رمضان

تركيا: تحذير من انهيار النظام الصحي واتجاه لتشديد قيود (كورونا) في رمضان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
حذرت الرابطة الطبية التركية، من أن النظام الصحي في البلاد يواجه خطر الانهيار في ظل الارتفاع الكبير في حالات الإصابة الجديدة بفيروس (كورونا).

وقالت رئيسة الرابطة، سيبنيم كورور فينكانشي: "مستشفياتنا مزدحمة بالمصابين بفيروس (كورونا)". حتى العنابر التي تم إضافتها ليست كافية.

وأضافت: "لا يوجد مزيد من الغرف في وحدات الرعاية المركزة". وأوضحت أن طواقم العمل يتعرضون لضغط كبير.

وقالت وزارة الصحة التركية، إن عدد أسرة الرعاية المركزة المستخدمة في البلاد يمثل نحو 67%، وفق ما نقل موقع (دوتشيه فيله).

وكانت حالات الإصابة الجديدة بفيروس (كورونا) في تركيا قد ارتفعت لأكثر من 50 ألف حالة يومية الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ بداية الجائحة.

وخففت تركيا، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 84 مليون نسمة،  القيود المفروضة لاحتواء الفيروس جزئيا في آذار/مارس الماضي، ومنذ ذلك الحين تسجل حالات إصابة مرتفعة بالفيروس. ووصفت رئيسة الرابطة الطبية التركية التخفيف بأنه" أمر لا يمكن التحكم فيه".

ومن المقرر فرض مزيد من الإجراءات اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع بداية شهر رمضان.

وفي نفس السياق، قال مسؤول كبير في الحكومة التركية: إنه من المرجح أن يقرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تشديد قيود فيروس (كورونا) هذا الأسبوع قبل الموسم السياحي الحيوي بعد أن تخطى العدد اليومي لحالات الإصابة في البلاد 50 ألف حالة في اليوم.

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