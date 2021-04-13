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دولي

(كورونا) بالعالم: تراجع طفيف بعدد الإصابات الجديدة

(كورونا) بالعالم: تراجع طفيف بعدد الإصابات الجديدة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ مليونين وأكثر من 959 ألف وفاة.

وبلغت حصيلة الإصابات الإجمالية 137 مليوناً، ونحو 279 ألف إصابة، تعافى منهم 110 ملايين وما يقارب من 473 ألف مريض.

وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الاثنين تراجعاً طفيفاً في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وزيادة طفيفة جدا في عدد الوفيات، وذلك مقارنة بإحصاءات اليوم السابق، إذ أحصت 588 ألف و271 إصابات جديدة، وأوقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 8,761 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الإثنين أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، البرازيل (1,738 وفاة)، والهند (880 وفاة)، وأميركا (460 وفاة)، وفرنسا (385 وفاة)، وإيطاليا (358 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، الهند (160,694 إصابة)، واميركا (56,522 إصابة)، وتركيا (54,562 إصابة)، والبرازيل (38,866 إصابة)، وإيران (23,311 إصابة)، وما تزال أميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالية.

ولفتت الإحصاءات إلى أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (576,298 وفاة)، والبرازيل (355,031 وفاة)، والمكسيك (209,702 وفاة)، والهند (171,089 وفاة)، وبريطانيا (127,100 وفاة).

وبينت أن الدول الخمس التي تعتبر حتى اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (31,990,143 إصابة)، والهند التي تقدمت منذ أمس على حساب البرازيل الى المستوى الثاني (13,689,453 إصابة)، والبرازيل (13,521,409 إصابات)، وفرنسا (5,067,216 إصابة)، وروسيا (4,649,710 إصابة).

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