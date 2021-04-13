قطاع غزة يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بإصابات ووفيات (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، أنها أجرت 3919 فحصاً مخبرياً خلال 24 ساعة الماضية، راصدة 1292 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).



وأضافت في موجز التقرير اليومي لفيروس (كورونا) في القطاع، بأنه تم تسجيل ثماني حالات وفاة بالفيروس، فيما تم تعافي 857 حالة جديدة من المصابين، خلال نفس الفترة الزمنية.



ووصل إجمالي تراكمي للمصابين 84579 إصابة، فيما بلغ إجمالي الحالات النشطة 20484 حالة، وإجمالي المتعافين 63393 حالة.



كما بلغ إجمالي الوفيات 702حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 395 حالة، فيما وصل إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 276 حالة.



وفيما يتعلق بالتطعيمات، فإن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 81600 جرعة، وهي تكفي 40800 شخص، فيما وصل إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، 32153 شخصاً.