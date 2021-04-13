الجاغوب: اعتقال المرشحين بالقوائم الانتخابية الفلسطينية حملة عدوانية هدفها إفشال الانتخابات

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رام الله - دنيا الوطن

قال مسؤول الإعلام في مفوضية التعبئة والتنظيم بحركة فتح، منير الجاغوب، إن اعتقال المرشحين في القوائم الانتخابية الفلسطينية من قبل الاحتلال، "جزء من حملة عدوانية الهدف منها إفشال الانتخابات".



وأضاف في سلسلة تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): بأن "هذه الاعتقالات لن تمنع شعبنا وقيادتنا وفصائلنا من الاستمرار في التحضير للانتخابات والسير على البرنامج المعد من قبل لجنة الانتخابات واستمرار المعتقلين في ترشيح أنفسهم رغم كل المحاولات الإسرائيلية لإفشال العملية".



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت في ساعات مبكرة من فجر اليوم الثلاثاء، ممثل قائمة "القدس موعدنا"، ناجح عاصي من منزله في مدينة رام الله.