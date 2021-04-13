طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غد الأربعاء

وأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بالوزارة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم غد الأربعاء (14 أبريل)، والذين عليهم التوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءاً من الساعة 9:00 صباح اليوم الثلاثاء في المراكز الصحية المعلن عنها سابقاً في جميع المحافظات.وطالبت المسافرين بالتواجد الساعة 8:00 صباح غد الأربعاء في الصالة الخارجية لمعبر رفح لتسهيل سفرهم.