طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غد الأربعاء
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غد الأربعاء.
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غد الأربعاء.
وأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بالوزارة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم غد الأربعاء (14 أبريل)، والذين عليهم التوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءاً من الساعة 9:00 صباح اليوم الثلاثاء في المراكز الصحية المعلن عنها سابقاً في جميع المحافظات.
وطالبت المسافرين بالتواجد الساعة 8:00 صباح غد الأربعاء في الصالة الخارجية لمعبر رفح لتسهيل سفرهم.
وطالبت المسافرين بالتواجد الساعة 8:00 صباح غد الأربعاء في الصالة الخارجية لمعبر رفح لتسهيل سفرهم.
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