هل انتهت الأزمة كلياً؟.. أمير قطر يهاتف السيسي ويهنئه بشهر رمضان



وشهدت العلاقات بين مصر وقطر، خلال الفترة الأخيرة، تحسناً كبيراً، عقب إعلان قمة العلا التي عقدت بالسعودية في مطلع العام الجاري .



وكانت مصر والسعودية والبحرين والإمارت قد قطعت العلاقات مع قطر في عام 2017 متهمة إياها بدعم الإرهاب، ولكن الدوحة نفت ذلك قطعيا.



رام الله - دنيا الوطنفي أحدث مؤشر على تحسن العلاقات بين البلدين، تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، للتهنئة بحلول شهر رمضان المُبارك.وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية: إن "الرئيس السيسي عبر خلال الاتصال عن شكره لأمير دولة قطر على تهنئته بهذه المناسبة المباركة، داعياً الله عز وجل أن يُعيدها على شعبي البلدين الشقيقين وكافة الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات".