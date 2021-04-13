"هيئة المطاعم" بغزة: انهيار واسع بالقطاع السياحي بعد قرار منع تحرك المركبات يومياً

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

حذرت الهيئة الفلسطينية للمطاعم بغزة، من انهيار واسع النطاق للقطاع السياحي في القطاع، بعد قرار الحكومة بمنع تحرك المركبات يومياً، بعد آذان المغرب مباشرة، خلال شهر رمضان.



وأكدت الهيئة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن هذا القرار يهدد بانهيار وإفلاس مئات المطاعم والمنتجعات السياحية في غزة، في الوقت الذي تتجهز للعمل خلال موسم رمضان الحالي، على أمل تعويض الخسائر التي لحقت بهم خلال العام الماضي.



وقالت: إن الهيئة تنظر بخطورة بالغة للنتائج الكارثية التي تهدد القطاع السياحي، نتيجة القرارات الحكومية التي استسهلت إغلاق المنشأت السياحية، أو القرارات التي تمس أعمالها بشكل مباشر، مشيرةً إلى عدم تدخل الحكومة فيما يجري في الأسواق العامة والطرقات والمولات التجارية.



وطالبت الهيئة الجهات الحكومية بالتراجع عن القرار، مع التأكيد على ضرورة السماح للقطاع السياحي للعمل وفقا لبروتوكولات وزارة الصحة المعتمدة والموافقة عليها مع هيئة المطاعم، بما يحقق عودة العمل داخل المنشآت السياحية وحمايتها من الإفلاس.