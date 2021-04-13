قائمة "القدس موعدنا" تعلق على اعتقال ممثلها

ناجح عاصي ممثل قائمة القدس موعدنا

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أدانت قائمة "القدس موعدنا" ما أقدمت عليه قوات الاحتلال من اختطاف لممثل القائمة، ناجح عاصي من منزله في مدينة رام الله.



وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن عملية الاعتقال التي نفذتها القوات الخاصة تعكس همجية الاحتلال وبربريته القائمة على الإرهاب والتخويف. ومحاولته التأثير على نتائج الانتخابات بشكل مسبق.



وأضافت بأن حملات الاعتقال المستمرة منذ سنوات ستفشل في كسر عزيمة أبناء الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن "هذا الشعب الأصيل يواصل عناده السياسي وتحديه منذ عشرات السنوات، وسيفشل مخطط الاحتلال بأن تكون الساحة الفلسطينية لقمة سائغة لأجندته ومشاريعه".



وأكدت الإصرار على المضي قدما في العملية الديمقراطية وترتيب البيت الفلسطيني، داعية الدول الضامنة ودول الاتحاد الأوروبي التدخل لوقف هذه الاعتداءات، وحماية المسار الديمقراطي الفلسطيني من التغول الذي تمارسه حكومة الاحتلال والهادف لوقفه وتعطيله.