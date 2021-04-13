بعد مماطلة عدة أسابيع.. نتنياهو يوافق على زيادة كمية المياه للأردن





وكان نتنياهو قد تلكأ في إقرار الطلب الأردن على خلفية التوتر بين الجانبين، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وقد قَبِل نتنياهو بذلك توصية وزير الطاقة، يوفال شتانيتس الاستجابة للطلب الأردني.



وقد ماطل نتنياهو في تقديم رده للطلب الأردني، في أعقاب رفض عمّان المصادقة على عبور الرحلة، التي كان من المقرر أن تُقل رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى الإمارات، في أجوائها.



كما زاد التوتر الدبلوماسي بين الجانبين، في أعقاب إلغاء زيارة الأمير حسين ولي العهد الأردني إلى الحرم القدسي الشريف، بسبب خلاف حول الترتيبات الأمنية لهذه الزيارة.



ويشار إلى أن إسرائيل تزود الأردن بالمياه من نهر الأردن، بكمية حددتها اتفاقية السلام بين الجانبين.



ويتم بحث الطلب الأردني في لجنة المياه المشتركة للجانبين، وعادة تستجيب إسرائيل لطلبات الأردن بهذا الخصوص.



رام الله - دنيا الوطنصادق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على طلب قدمه الأردن لزيادة حصة المياه السنوية التي تزوده بها اسرائيل بموجب اتفاقات السلام بين البلدين.