دولي

ألمانيا: تعليق عمل عمدة مدينة تلقى لقاح (كورونا) قبل دوره

ألمانيا: تعليق عمل عمدة مدينة تلقى لقاح (كورونا) قبل دوره
تطعيم في ألمانيا- - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أوقف مجلس مدينة هاله الألمانية عمدة المدينة، بيرند فيغاند، عن العمل اعتباراً من يوم أمس الاثنين، لأجل غير مسمى.

وقال المجلس: إن فيغاند حصل على لقاح مضاد لفيروس (كورونا) متجاوزاً ترتيبه في قائمة الفئات ذات الأولوية في الحصول على لقاح، "وهو ما نتج عنه الإضرار بالثقة في مجلس المدينة"، وفق ما نقل موقع (دوتشيه فيله).

وقالت رئيسة مجلس المدينة، كاتيا مولر، المنمية لحزب اليسار، إنها سلمت القرار الذي اتخذه مجلس المدينة إليه شخصياً، موضحة أن القرار فوري النفاذ.

وقالت مولر إن فيغاند يمكنه الطعن على الأمر والتنفيذ الفوري، معربة عن توقعها أن يتخذ عمدة المدينة خطوات قانونية، مؤكدة أن تسليم القرار تم على نحو "موضوعي وعقلاني".

وقرر مجلس مدينة هاله في اجتماع طارئ يوم الأربعاء الماضي إيقاف فيغاند عن العمل، وذلك بعد أن تلقى العمدة والعديد من أعضاء مجلس المدينة تطعيمات قبل  حلول دورهم بفترة مبكرة.

وكان فيغاند قد رفض الاتهامات الموجهة إليه، كما رفض مطالبات بالاستقالة. ويحقق مكتب المدعي العام في هاله في قضية فيغاند بتهمة اختلاس جرعات التطعيم.

ولا تزال الإجراءات التأديبية ضد عمدة المدينة بسبب فضيحة التطعيم منظورة أمام السلطات الإدارية لولاية سكسونيا-أنهالت.

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