صبري صيدم يوجه دعوة لرئيس الوزراء بشأن ملفات قطاع غزة





وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن الجولة الأخيرة للقطاع انتهت أمس الاثنين "عبر تواجدي في قطاع غزة"، و"استمراراً لجهد زملائي باللجنة المكلفة بملف الانتخابات من القطاع من اللجنة المركزية، وهذه اللقاءات هي فتحاوية داخلية بامتياز".





وأضاف صيدم: تمحورت جلها على ترتيب أمورنا باتجاه التحضر ليوم الانتخابات، وجرى أول أمس اجتماع لمجموعة من الأطر الفتحاوية المكلفة بالتحضير للعملية الانتخابية.





وتابع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: بأنه جرى اجتماع الأطر المباشرة التي من شأنها البدء بالبرنامج، والخطوات العملية الفاعلة على الأرض من أجل التحضير للعرس الانتخابي.





وقال صيدم: بالأمس تشرفت بزيارة أقاليم وسط وغرب خانيونس والمنطقة الشرقية، للاطلاع على واقع الكادر الفتحاوي.





وقال: "أتوجه إلى أخي وزميلي دولة رئيس الوزراء بضرورة الإسراع بإرسال اللجنتين اللتين سبق وتم طلبهما من قبل اللجنة المكلفة بالانتخابات في قطاع غزة".





وتابع: "اللجنتان هما الإدارية والعسكرية، وذلك من أجل مراجعة كامل القضايا العالقة في قطاع غزة، للبدء في حلها وفق ما ارتأي الرئيس عباس بضرورة معالجة قضايا ملفات غزة".

رام الله - دنيا الوطنكشف صبري صيدم، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، اليوم الثلاثاء، تفاصيل زيارته الأخيرة لقطاع غزة، داعياً رئيس الوزراء د.محمد اشتية للإسراع بإرسال اللجنتين الإدارية والعسكرية للقطاع، من أجل معالجة القضايا التي تخص غزة.