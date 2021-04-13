"المرور" بغزة: ثلاث إصابات في ثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعة بالقطاع

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، إن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.



ونوهت باستمرار إغلاق مفترق أبو خضرة يوميا من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 3 مساءً للسيطرة على الازدحامات المرورية في المكان.



وسُجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية ثلاثة حوادث سير نتج عنها ثلاث إصابات، بالاضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.