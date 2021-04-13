"الصحة" بغزة تكشف حصيلة إصابات (كورونا) ليوم الاثنين





وقالت "الصحة" في تصريح مقتضب، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه تم تسجيل 798 إصابة جديدة في الدورة الثانية ليوم الاثنين.





وأضافت: لذلك يكون العدد الكلي للإصابات ليوم الاثنين، 1292 إصابة، بعد فحص 3919 عينة، بنسبة إصابة حوالي 33%.

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، عن عدد إصابات فيروس (كورونا) في القطاع ليوم أمس الاثنين.