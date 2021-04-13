"الصحة" بغزة تكشف حصيلة إصابات (كورونا) ليوم الاثنين
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، عن عدد إصابات فيروس (كورونا) في القطاع ليوم أمس الاثنين.
كشفت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، عن عدد إصابات فيروس (كورونا) في القطاع ليوم أمس الاثنين.
وقالت "الصحة" في تصريح مقتضب، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه تم تسجيل 798 إصابة جديدة في الدورة الثانية ليوم الاثنين.
وأضافت: لذلك يكون العدد الكلي للإصابات ليوم الاثنين، 1292 إصابة، بعد فحص 3919 عينة، بنسبة إصابة حوالي 33%.
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