ارتفاعات على درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الجمعة

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غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 18-9 22-12 26-14 بيت لحم 18-9 22-12 26-14 رام الله والبيرة 17-8 21-11 25-13 طولكرم 20-10 22-12 25-15 نابلس 19-10 23-12 27-15 قلقيلية 20-10 22-12 25-15 جنين 20-10 24-13 28-15 سلفيت 18-9 22-12 26-14 طوباس 21-11 25-14 29-16 روابي 19-10 23-12 27-16 الخليل 17-8 21-11 25-13 غزه 20-10 22-13 24-17 أريحا 27-16 31-18 33-19 خانيونس 20-10 22-13 24-17 الأغوار الشمالية 25-14 29-16 31-17 رفح 21-9 21-12 25-16

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام ويكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً ، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ويصبح الجو لطيفاً في معظم المناطق حاراً نسبيا في الأغوار، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية ويصبح الجو حاراً نسبياً في معظم المناطق حاراً في الأغوار، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الجمعة، يكون الجو غائما جزئياً، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5-6 درجات مئوية ويصبح الجو حارا نسبيا في معظم المناطق حاراً في الأغوار، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: