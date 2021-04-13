رابطة أصحاب المولدات بغزة تصدر بياناً حول تسعيرة الكهرباء





غزة - دنيا الوطنأعلنت رابطة أصحاب المولدات وشبكات الكهرباء الخاصة في قطاع غزة، الثلاثاء، عن تشكيل لجنة لتحديد سعر الكيلو وات، بناء على متغيرات سعر السولار.وأضافت الرابطة، في بيان وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه، أنها ستصدر نشرة شهرية، تعلن فيها سعر الكيلو وات.وأكدت أنها ستعمل على تشغيل المولدات الكهربائية على مدار 24 ساعة أثناء انقطاع التيار الكهربائي، وخاصة في وقت السحور.ودعت الرابطة، المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي شكاوى أو تجاوزات من قبل أصحاب المولدات.