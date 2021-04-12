أبو هولي يعلن انطلاق مسابقة بحثية لأفضل بحث علمي حول قضية اللاجئين

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم "مسابقة بحثية " لأفضل بحث علمي منهجي حول قضية اللاجئين الفلسطينيين انطلاقا من رؤيتها على تشجيع البحث العلمي المتخصص تجاه القضايا الوطنية والمصيرية المرتبطة بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.



وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد ابو هولي ان المسابقة البحثية تأتي ضمن فعاليات احياء الذكرى (73) للنكبة، وتهدف الى تشجيع وزيادة الوعي بأهمية البحث العلمي المتخصص في مباحث وموضوعات تتعلق بقضية اللاجئين الفلسطينيين، من كافة أبعادها، وتوثيق كل ما يستجد من تطورات رافقت قضية اللاجئين الفلسطينيين خاصة في العقد الأخير، علاوة على تعزيز ثقافة حق العودة وتعزيز الرواية الفلسطينية حول النكبة مقابل دحض الرواية الإسرائيلية القائمة على الأكاذيب، وتزوير التاريخ.



واوضح ان محاور الأبحاث التي ستشملها المسابقة، تتضمن البعد القانوني والسياسي والاجتماعي والامني لقضية اللاجئين الفلسطينيين، تأثير جائحة كورونا على أوضاع اللاجئين الاقتصادية، والاجتماعية، والصحية، والتعليمية في الوطن والشتات، الأزمة المالية للأونروا وتأثيرها على مجتمع اللاجئين، الاستهداف الإسرائيلي – الأمريكي لقضية اللاجئين في حقبة حكم الرئيس الأمريكي ترامب، قانون القومية الإسرائيلي وحق العودة للاجئين الفلسطينيين، دور الامم المتحدة في معالجة قضية اللاجئين الفلسطينيين ، تحليل المحتوى (المضمون) للفصل السادس عشر من خطة السلام الامريكية (صفقة القرن) لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين ، معالجة الاعلام لقضية اللاجئين الفلسطينيين، في احدى المحاور: (الاعلام الفلسطيني، الإعلام العربي، الاعلام الدولي) ، دور الجاليات الفلسطينية في حماية حق العودة، وتعزيز الرواية الفلسطينية ، المنظور الأمريكي لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين ومدى انسجامه مع قرارات الأمم المتحدة والموقف الفلسطيني، والرؤية الاسرائيلية لحل قضية اللاجئين ومدى انسجامها مع قرارات الامم المتحدة .



ولفت الى انه يحق للمشاركين في سباق المسابقة ان يختار احد المحاور في دراسته البحثية .



واوضح د. ابو هولي ان الأبحاث المقدمة للمسابقة يجب ان تراعي المنهجية البحثية من حيث المنهج وأدوات البحث والتوثيق مراعاة الأمانة العلمية واحترام قواعد حقوق الملكية الفكرية، وكذلك مراعاة أسس التوثيق السليم، وان تتضمن إضافات واجتهادات جديدة تعود بالنفع والاستفادة لأصحاب القرار ويشترط بان لا تكون قد سبق نشرها او تقديمها لأي جهة اخرى وألا يقل البحث عن (35) صفحة مطبوعة.



واكد بان باب المشاركة مفتوح للباحثين والاكاديميين والمختصين وخريجي الجامعات شريطة الالتزام والتقيد بمعايير المسابقة ومحاورها ..



وأشار إلى أن اللجنة المشرفة على المسابقة ستبدأ خلال المرحلة المقبلة استلام ملخصات الأبحاث على ان يكون 25 ايار/مايو 2021 الموعد النهائي لإرسال ملخصات الأبحاث ، التي سيتم تقييمها والرد عليها قبولًا أو رفضاً خلال أسبوع من تاريخ الاستلام ، بينما سيكون30 تشرين ثاني/ نوفمبر 2021 الموعد النهائي لإرسال الأبحاث كاملة لأصحاب الملخصات المقبولة.



واوضح ان لجنة علمية مهنية من متخصصين وأكاديميين يدرسون في الجامعات الفلسطينية سوف تتولى مهمة تحكيم البحوث استناداً إلى معايير الجودة الأكاديمية.



وأشار د. ابو هولي إلى أنه تم إعداد دليل تعريفي حول شروط المسابقة ومحاورها والية الإرسال وكل التفاصيل المتعلقة بالمسابقة وهو متاح للجميع على الموقع الإلكتروني لدائرة شؤون اللاجئين www.plord.ps وعلى صفحات التواصل الاجتماعي للجان الشعبية في المخيمات اعتباراً من اليوم .



وخصصت المسابقة وفق د. ابو هولي مجموعة من الجوائز المالية والعينية التشجيعية، إذ يحصل الفائز الأول بجائزة أفضل بحث على 1000 دولار أمريكي، بينما يحصل الفائز بالمركز الثاني على جائزة قدرها 500 دولار ، والثالث على 250 دولار، والمركز الرابع على 200 دولار والمركز الخامس 150 دولار ، وستمنح الدائرة شهادة التميز البحثي للفائزين، كما ستمنح الدائرة شهادة تقدير ومكافأة مالية لعشرة أبحاث أخرى ترى لجنة التحكيم صلاحياتها للنشر بقيمة 100 دولار .



ولفت الى ان الأبحاث التي ستحصل على المراكز الخمسة الأولى ستقوم الدائرة بطباعتها وتعميمها على الجامعات الفلسطينية، مشيراً الى ان نتائج وتوصيات البحوث ستوضع تحت تصرف دائرة شؤون اللاجئين لتكون مُعيناً وموجهاً له في اتخاذ قراراتها بشأن قضية اللاجئين الفلسطينيين .