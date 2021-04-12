شؤون فلسطينية

رئيس المجلس الوطني يهنئ شعبنا والأمتين بحلول شهر رمضان

رئيس المجلس الوطني يهنئ شعبنا والأمتين بحلول شهر رمضان
رام الله - دنيا الوطن
هنأ رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، مساء اليوم الاثنين، شعبنا في الوطن والشتات والامتين العربية والاسلامية بحلول شهر رمضان المبارك.

ودعا الزعنون، الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذا الشهر الفضيل على شعبنا بالخير واليمن والبركات، وقد رفع عنه وعن البشرية جمعاء هذا الوباء، وتحققت اهدافه في العودة والحرية واستقلاله في دولته وعاصمتها القدس، متمنيا الفرج العاجل للأسرى والمعتقلين، والرحمة التامة للشهداء الابرار.

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