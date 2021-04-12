شؤون فلسطينية

الزق: على الكتل الانتخابية الابتعاد عن استخدام مفردات التخوين بمناظرات موتورة

الزق: على الكتل الانتخابية الابتعاد عن استخدام مفردات التخوين بمناظرات موتورة
رام الله - دنيا الوطن
أكد محمود الزق سكرتير جبهة النضال الشعبي الفلسطيني  وعضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية ضرورة التمسك وبشدة دون اختلاق أعذار بأن تجرى الانتخابات في القدس المحتلة تصويتا وترشيحا كباقي محافظات الوطن مع ضمان حرية النشاط الانتخابي للمرشحين.

وأضاف الزق بان الطيف السياسي الإسرائيلي سواء من يحكم أو من يعارض لديهم أجماع واضح باعتبار القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل وسكانها مواطنين إسرائيليين ولا يحق لهم التصرف  بطريقة تعبر عن رفض هذه السياسة الإسرائيلية وهذا ما يفسر الحملة الإسرائيلية لاعتقال المرشحين وعدم السماح للجنة المراقبين الدولية من زيارة القدس للأشراف على سير العملية الانتخابية.

وأكد الزق ضرورة تدخل المنظومة الدولية لمنع إسرائيل من التمادي في سلوكها العنصري أتجاه أهلنا في مدينة القدس  وذلك بالسعي لحرمانهم من حقهم في المشاركة في العملية الانتخابية كما باقي المواطنين الفلسطينيين.

وأضاف الزق بأن الانتخابات الفلسطينية تأتى في سياق تأكيد وحدة المنظومة السياسية الفلسطينية وتقديم نموذج حضاري أمام العالم  بأن شعبنا الفلسطيني جاهز لخوض  تجربة ديمقراطية نزيهة وشفافة في أطار أرقى المعايير الانتخابية  الدولية بهدف اختيار ممثليه ويرفض بالمطلق أن تكون هذه الانتخابات ممرا لتكريس واقع الاحتلال وواقع الانقسام.

كما طالب الزق كافة الكتل الانتخابية بالتعامل مع الانتخابات كمنصة لتظهير التباين وهذا حق، ولكن بشكل يبتعد عن تعميق الفتنه وباستخدام مفردات التخوين والتكفير في مناظرات موتورة يسودها خطاب الكراهية والتناحر.

وشدد الزق على ضرورة التزام الكل الوطني بميثاق الشرف الذى تم   التوافق عليه في حوارات القاهرة والذى يدعو لإشاعة أجواء من المحبة والتسامح في سياق العملية الانتخابية.

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