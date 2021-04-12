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الأمين العام للبرلمان العربي يعلن خلو البرلمان من أي إصابات بكورونا

الأمين العام للبرلمان العربي يعلن خلو البرلمان من أي إصابات بكورونا
رام الله - دنيا الوطن
أكد المستشار كامل شعراوى أمين عام البرلمان العربي، أن إجراءات وترتيبات الجلسة العامة الرابعة للبرلمان العربي والتي عقدت بمقر جامعة الدول العربية، كانت محل إشادة وتقدير من جانب أعضاء البرلمان العربي، معلناً خلو البرلمان العربي من أي إصابات أو اشتباه بفيروس كورونا- 19، داعياً الله أن يحفظ الجميع وأن تنجلي الجائحة عما قريب.

ولفت "شعراوي"، إلى أن تنظيم البرلمان العربي جلساته الأخيرة حضوريا في جمهورية مصر العربية يؤكد قدرتها على تجاوز كافة التحديات على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم حالياً.

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