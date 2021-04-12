غنام: لجنة الصحة والسلامة ستكثف جولاتها لضبط الأسواق برمضان

جاء ذلك خلال لقاء عقدته المحافظ غنام في مقر المحافظة اليوم الإثنين، ضم أعضاء لجنة الصحة والسلامة العامة من كافة جهات الاختصاص لمناقشة خطة اللجنة لضبط الأسواق خلال شهر رمضان المبارك .





وشددت المحافظ غنام خلال اللقاء على ضرورة التزام كافة المتاجر والمولات التي تقوم بالاعلان عن العروض على السلع بالبروتوكول الصحي المعتمد من قبل وزارة الصحة وخاصة عدم الاكتظاظ وارتداء الكمامة، بالإضافة الى الالتزام بجودة المنتج وعدم رفع الأسعار على السلع الأخرى التي لا تشملها العروض، واتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين .





وهنأت د.غنام شعبنا وكافة الشعوب العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، متمنية أن يعيده الله علينا وقد تخلصنا من وباء الاحتلال وكورونا معاً .





ولفتت إلى أن لجنة الصحة والسلامة العامة في المحافظة تتحمل أعباءً كبيرة نتيجة خصوصية المحافظة من ناحية كم الوافدين الكبير بالإضافة إلى عدد المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية، مشيرة إلى أن إصرار هذه اللجنة وانتماء أعضائها وجهودهم كأسرة متكاملة وموحدة تشكل نموذجا يحتذى به.





كما أثنت المحافظ غنام على دور العاملين في الميدان بشكل متواصل باعتبارهم الفاعلين الحقيقيين والجنود المجهولين اللذين يوصلون الليل بالنهار لكي يحيا أبناء شعبنا ضمن بيئة صحية وسليمة بكافة تفاصيلها، لافتة أن العمل خلال الشهر الفضيل سيكون مكثف وعلى مدار الساعة خدمة للمواطن الفلسطيني الذي يقع على سلم أولوياتنا.



رام الله - دنيا الوطنأكدت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام على أن لجنة الصحة والسلامة العامة في المحافظة ستضاعف من عملها وستكثف جولاتها مع بداية الشهر الفضيل الذي يرتكز على متابعة الأسواق والمنتجات الغذائية وضبط الأسعار والمواصفات، والتأكد من التزام كافة المواطنين والمنشآت والمحلات التجارية بإجراءات السلامة والوقاية والبروتوكول الصحي حفاظا على أمن وصحة وسلامة أبناء مجتمعنا.