التنمية: توفر كمية من القمح الخاص بحساسية مرضى القمح

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، عن توفر كمية من القمح الخاص بحساسية مرضى القمح (السيلياك).



ودعت الوزارة، المستفيدين ومن يعاني من هذا المرض، مراجعة مديريات التنمية الاجتماعية بكافة محافظات الضفة الغربية.