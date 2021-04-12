شؤون فلسطينية

الخارجية الفلسطينية: تسجيل ثلاث وفيات جديدة بـ(كورونا) بين جالياتنا بالعالم

الخارجية الفلسطينية: تسجيل ثلاث وفيات جديدة بـ(كورونا) بين جالياتنا بالعالم
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الاثنين، تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بين الجاليات الفلسطينية في مختلف دول العالم، لترتفع حالات الوفاة إلى 393 حالة، والاصابات بقيت 13325.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى أوكرانيا، بتسجيل اول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية، للمستشار نضال القطب، دبلوماسي في سفارة دولة فلسطين لدى أوكرانيا، فيما سجلت 11 إصابة سابقة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

كما أفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة لدى المملكة العربية السعودية بتسجيل حالتي  وفاة جديدتين هذا اليوم في صفوف الجالية بفيروس كورونا، للمواطنتين زينب مصطفى درويش قنديل (68 عاماً)، واعتدال راغب عثمان شبير (77عاماً) ليرتفع عدد حالات الوفاة الى 117 حالة.

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