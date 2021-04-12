الداخلية بغزة تعلن مجموعة إجراءات وقائية خلال شهر رمضان





وأكدت الوزارة في تصريح، نشر على موقعها الالكتروني، أنه سيتم منع حركة المركبات بشكل كامل يومياً عند أذان المغرب وحتى الساعة 6:00 صباحاً، اعتباراً من يوم غد الثلاثاء الأول من رمضان.





وأشارت إلى أنه سيستمر وقف حركة المركبات بشكل كامل يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، بالاضافة الى استمرار الإغلاق الليل الكامل يومياً عند الساعة التاسعة مساءً، بما يشمل إغلاق المحال والمنشآت ومنع حركة المشاة.



وقالت: "استمرار حظر التجمعات في الأماكن العامة بما فيها الأفراح وبيوت العزاء، وإغلاق الصالات، والمنتزهات، والأسواق الشعبية الأسبوعية"، مضيفة: " تكثيف عمل مباحث (كورونا) بالشرطة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية في الأسواق والمحال والمنشآت بالقطاعات كافة".



وشددت الوزارة، على ضرورة اتخاذ المواطنين، إجراءات الوقاية والسلامة، وخاصة خلال أداء صلاة التراويح في المساجد، مع اصطحاب الكمامة وسجادة الصلاة، واتباع تعليمات وزارة الأوقاف بالخصوص.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، مساء اليوم، مجموعة من الإجراءات الوقائية، وذلك في إطار مواجهة تطورات الحالة الوبائية لفيروس (كورونا) بالقطاع، ومع حلول شهر رمضان المبارك.