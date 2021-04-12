شؤون فلسطينية

الداخلية بغزة تعلن مجموعة إجراءات وقائية خلال شهر رمضان

الداخلية بغزة تعلن مجموعة إجراءات وقائية خلال شهر رمضان
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، مساء اليوم، مجموعة من الإجراءات الوقائية، وذلك في إطار مواجهة تطورات الحالة الوبائية لفيروس (كورونا) بالقطاع، ومع حلول شهر رمضان المبارك.

وأكدت الوزارة في تصريح، نشر على موقعها الالكتروني، أنه سيتم منع حركة المركبات بشكل كامل يومياً عند أذان المغرب وحتى الساعة 6:00 صباحاً، اعتباراً من يوم غد الثلاثاء الأول من رمضان.

وأشارت إلى أنه سيستمر وقف حركة المركبات بشكل كامل يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، بالاضافة الى استمرار الإغلاق الليل الكامل يومياً عند الساعة التاسعة مساءً، بما يشمل إغلاق المحال والمنشآت ومنع حركة المشاة.

وقالت: "استمرار حظر التجمعات في الأماكن العامة بما فيها الأفراح وبيوت العزاء، وإغلاق الصالات، والمنتزهات، والأسواق الشعبية الأسبوعية"، مضيفة: " تكثيف عمل مباحث (كورونا) بالشرطة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية في الأسواق والمحال والمنشآت بالقطاعات كافة".

وشددت الوزارة، على ضرورة اتخاذ المواطنين، إجراءات الوقاية والسلامة، وخاصة خلال أداء صلاة التراويح في المساجد، مع اصطحاب الكمامة وسجادة الصلاة، واتباع تعليمات وزارة الأوقاف بالخصوص.

أخبار ذات صلة

دولة عربية تعلن بعد غدٍ الأربعاء أول أيام شهر رمضان

دولة عربية تعلن بعد غدٍ الأربعاء أول أيام شهر رمضان

اشتية يدعو المواطنين لعدم التهافت على السلع الاستهلاكية ويطالب بعدم رفع الأسعار

اشتية يدعو المواطنين لعدم التهافت على السلع الاستهلاكية ويطالب بعدم رفع الأسعار

نقابة الأطباء تعلن خطوات احتجاجية جديدة

نقابة الأطباء تعلن خطوات احتجاجية جديدة

غزة: مؤسسات إعلامية توقع ميثاق الشرف الإعلامي الخاص بالانتخابات

غزة: مؤسسات إعلامية توقع ميثاق الشرف الإعلامي الخاص بالانتخابات

شاهد: عقود وزارة العمل 2005 يطالبون بحل قضيتهم

شاهد: عقود وزارة العمل 2005 يطالبون بحل قضيتهم

فصائل منظمة التحرير: لا انتخابات بدون القدس ولا سلطة للاحتلال عليها

فصائل منظمة التحرير: لا انتخابات بدون القدس ولا سلطة للاحتلال عليها

الصحة توضح الية عمل لقاحات (كورونا) وكيفية إعطائها والفئات المستهدفة

الصحة توضح الية عمل لقاحات (كورونا) وكيفية إعطائها والفئات المستهدفة

عياش يهنىء الأمتين العربية والاسلامية بحلول شهر رمضان المبارك

عياش يهنىء الأمتين العربية والاسلامية بحلول شهر رمضان المبارك

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

شاهد: عقود وزارة العمل 2005 يطالبون بحل قضيتهم

شاهد: عقود وزارة العمل 2005 يطالبون بحل قضيتهم

فصائل منظمة التحرير: لا انتخابات بدون القدس ولا سلطة للاحتلال عليها

فصائل منظمة التحرير: لا انتخابات بدون القدس ولا سلطة للاحتلال عليها

الصحة توضح الية عمل لقاحات (كورونا) وكيفية إعطائها والفئات المستهدفة

الصحة توضح الية عمل لقاحات (كورونا) وكيفية إعطائها والفئات المستهدفة

عياش يهنىء الأمتين العربية والاسلامية بحلول شهر رمضان المبارك

عياش يهنىء الأمتين العربية والاسلامية بحلول شهر رمضان المبارك

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الثلاثاء

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الثلاثاء

النائب العام يبحث تعزيز التعاون المشترك مع ادارة مشروع &#34;سواسية 2&#34;

النائب العام يبحث تعزيز التعاون المشترك مع ادارة مشروع "سواسية 2"

مع اقتراب رمضان.. رئيس الوزراء يوجه دعوة للمواطنين

مع اقتراب رمضان.. رئيس الوزراء يوجه دعوة للمواطنين

صحيفة: حماس تنتخب خالد مشعل رئيساً لها في الخارج

صحيفة: حماس تنتخب خالد مشعل رئيساً لها في الخارج

منوعات

شاهد: رامز جلال يهدد حياة ضيوف برنامجه ويعرضهم لأقصى درجات الرعب

شاهد: رامز جلال يهدد حياة ضيوف برنامجه ويعرضهم لأقصى درجات الرعب

شاهد: عمرو أديب لمحمد رمضان: &#34;الأيام الجاية نكد&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: عمرو أديب لمحمد رمضان: "الأيام الجاية نكد".. ما القصة ؟

شاهد: فيفي عبده &#34;حسبي الله في اللي أداني حقنة&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: فيفي عبده "حسبي الله في اللي أداني حقنة".. ما القصة ؟

هل تآمرت شيرين رضا ودينا الشربيني على عمرو دياب ؟

هل تآمرت شيرين رضا ودينا الشربيني على عمرو دياب ؟

هل ستحضر ميغان ماركل مراسم جنازة الأمير فيليب ؟

هل ستحضر ميغان ماركل مراسم جنازة الأمير فيليب ؟

شاهد: أحلام تتعرض للإنتقادات اللاذعة بسبب الشيف بوراك

شاهد: أحلام تتعرض للإنتقادات اللاذعة بسبب الشيف بوراك

شاهد: بعد اتهامات مي العيدان.. زوجة علي يوسف تهاجم الأخيرة و ترد بقوة

شاهد: بعد اتهامات مي العيدان.. زوجة علي يوسف تهاجم الأخيرة و ترد بقوة

شاهد: شكران مرتجى في نوبة بكاء مؤثرة.. ما السبب ؟

شاهد: شكران مرتجى في نوبة بكاء مؤثرة.. ما السبب ؟

شاهد: محمد رمضان لعمرو أديب &#34;بس يا بابا&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: محمد رمضان لعمرو أديب "بس يا بابا".. ما القصة ؟

شاهد: الفيديوهات الإباحية تلاحق منى فاروق &#34;تحرش بيا وصوّرني&#34;

شاهد: الفيديوهات الإباحية تلاحق منى فاروق "تحرش بيا وصوّرني"

عربي

الرئيس العراقي يصدر مرسوم الانتخابات المبكرة

الرئيس العراقي يصدر مرسوم الانتخابات المبكرة

الصحة العراقية تسجل أعلى حصيلة إصابات بفيروس (كورونا)

الصحة العراقية تسجل أعلى حصيلة إصابات بفيروس (كورونا)

الجيش الإسرائيلي يقتل &#34;مهرباً&#34; بالرصاص على الحدود المصرية

الجيش الإسرائيلي يقتل "مهرباً" بالرصاص على الحدود المصرية

روسيا: يجب التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة &#34;يضمن مصالح الجميع&#34;

روسيا: يجب التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة "يضمن مصالح الجميع"