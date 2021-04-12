الصحة الأردنية: تسجيل 82 وفاة و3565 إصابة جديدة بـ(كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، مساء اليوم الاثنين، تسجيل 82 حالة وفاة و3565 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).



وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أنه بذلك ارتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في المملكة إلى 7855 وفاة، والإصابات إلى 669،300 إصابة، منذ بدء الجائحة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.