شؤون فلسطينية

دولة عربية تعلن بعد غدٍ الأربعاء أول أيام شهر رمضان

دولة عربية تعلن بعد غدٍ الأربعاء أول أيام شهر رمضان
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت سلطنة عمان، مساء اليوم الاثنين، عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك، وبالتالي يكون غداً الثلاثاء، المتمم لشهر شعبان.

وأشارت وكالة الأنباء العمانية، في تصريح على صفحتها في موقع (تويتر)، إلى أن بعد غدٍ الأربعاء، سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك.

وكانت السعودية والامارات وتونس واندونيسيا والكويت، قد أعلنوا أن غداً الثلاثاء، هو أول ايام شهر رمضان المبارك، وذلك بد ثبوت رؤية هلال شهر رمضان.

أخبار ذات صلة

الداخلية بغزة تعلن مجموعة إجراءات وقائية خلال شهر رمضان

الداخلية بغزة تعلن مجموعة إجراءات وقائية خلال شهر رمضان

اشتية يدعو المواطنين لعدم التهافت على السلع الاستهلاكية ويطالب بعدم رفع الأسعار

اشتية يدعو المواطنين لعدم التهافت على السلع الاستهلاكية ويطالب بعدم رفع الأسعار

نقابة الأطباء تعلن خطوات احتجاجية جديدة

نقابة الأطباء تعلن خطوات احتجاجية جديدة

غزة: مؤسسات إعلامية توقع ميثاق الشرف الإعلامي الخاص بالانتخابات

غزة: مؤسسات إعلامية توقع ميثاق الشرف الإعلامي الخاص بالانتخابات

شاهد: عقود وزارة العمل 2005 يطالبون بحل قضيتهم

شاهد: عقود وزارة العمل 2005 يطالبون بحل قضيتهم

فصائل منظمة التحرير: لا انتخابات بدون القدس ولا سلطة للاحتلال عليها

فصائل منظمة التحرير: لا انتخابات بدون القدس ولا سلطة للاحتلال عليها

الصحة توضح الية عمل لقاحات (كورونا) وكيفية إعطائها والفئات المستهدفة

الصحة توضح الية عمل لقاحات (كورونا) وكيفية إعطائها والفئات المستهدفة

عياش يهنىء الأمتين العربية والاسلامية بحلول شهر رمضان المبارك

عياش يهنىء الأمتين العربية والاسلامية بحلول شهر رمضان المبارك

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

شاهد: عقود وزارة العمل 2005 يطالبون بحل قضيتهم

شاهد: عقود وزارة العمل 2005 يطالبون بحل قضيتهم

فصائل منظمة التحرير: لا انتخابات بدون القدس ولا سلطة للاحتلال عليها

فصائل منظمة التحرير: لا انتخابات بدون القدس ولا سلطة للاحتلال عليها

الصحة توضح الية عمل لقاحات (كورونا) وكيفية إعطائها والفئات المستهدفة

الصحة توضح الية عمل لقاحات (كورونا) وكيفية إعطائها والفئات المستهدفة

عياش يهنىء الأمتين العربية والاسلامية بحلول شهر رمضان المبارك

عياش يهنىء الأمتين العربية والاسلامية بحلول شهر رمضان المبارك

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الثلاثاء

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الثلاثاء

النائب العام يبحث تعزيز التعاون المشترك مع ادارة مشروع &#34;سواسية 2&#34;

النائب العام يبحث تعزيز التعاون المشترك مع ادارة مشروع "سواسية 2"

مع اقتراب رمضان.. رئيس الوزراء يوجه دعوة للمواطنين

مع اقتراب رمضان.. رئيس الوزراء يوجه دعوة للمواطنين

صحيفة: حماس تنتخب خالد مشعل رئيساً لها في الخارج

صحيفة: حماس تنتخب خالد مشعل رئيساً لها في الخارج

منوعات

شاهد: رامز جلال يهدد حياة ضيوف برنامجه ويعرضهم لأقصى درجات الرعب

شاهد: رامز جلال يهدد حياة ضيوف برنامجه ويعرضهم لأقصى درجات الرعب

شاهد: عمرو أديب لمحمد رمضان: &#34;الأيام الجاية نكد&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: عمرو أديب لمحمد رمضان: "الأيام الجاية نكد".. ما القصة ؟

شاهد: فيفي عبده &#34;حسبي الله في اللي أداني حقنة&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: فيفي عبده "حسبي الله في اللي أداني حقنة".. ما القصة ؟

هل تآمرت شيرين رضا ودينا الشربيني على عمرو دياب ؟

هل تآمرت شيرين رضا ودينا الشربيني على عمرو دياب ؟

هل ستحضر ميغان ماركل مراسم جنازة الأمير فيليب ؟

هل ستحضر ميغان ماركل مراسم جنازة الأمير فيليب ؟

شاهد: أحلام تتعرض للإنتقادات اللاذعة بسبب الشيف بوراك

شاهد: أحلام تتعرض للإنتقادات اللاذعة بسبب الشيف بوراك

شاهد: بعد اتهامات مي العيدان.. زوجة علي يوسف تهاجم الأخيرة و ترد بقوة

شاهد: بعد اتهامات مي العيدان.. زوجة علي يوسف تهاجم الأخيرة و ترد بقوة

شاهد: شكران مرتجى في نوبة بكاء مؤثرة.. ما السبب ؟

شاهد: شكران مرتجى في نوبة بكاء مؤثرة.. ما السبب ؟

شاهد: محمد رمضان لعمرو أديب &#34;بس يا بابا&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: محمد رمضان لعمرو أديب "بس يا بابا".. ما القصة ؟

شاهد: الفيديوهات الإباحية تلاحق منى فاروق &#34;تحرش بيا وصوّرني&#34;

شاهد: الفيديوهات الإباحية تلاحق منى فاروق "تحرش بيا وصوّرني"

عربي

الرئيس العراقي يصدر مرسوم الانتخابات المبكرة

الرئيس العراقي يصدر مرسوم الانتخابات المبكرة

الصحة العراقية تسجل أعلى حصيلة إصابات بفيروس (كورونا)

الصحة العراقية تسجل أعلى حصيلة إصابات بفيروس (كورونا)

الجيش الإسرائيلي يقتل &#34;مهرباً&#34; بالرصاص على الحدود المصرية

الجيش الإسرائيلي يقتل "مهرباً" بالرصاص على الحدود المصرية

روسيا: يجب التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة &#34;يضمن مصالح الجميع&#34;

روسيا: يجب التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة "يضمن مصالح الجميع"