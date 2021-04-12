دولة عربية تعلن بعد غدٍ الأربعاء أول أيام شهر رمضان

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت سلطنة عمان، مساء اليوم الاثنين، عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك، وبالتالي يكون غداً الثلاثاء، المتمم لشهر شعبان.



وأشارت وكالة الأنباء العمانية، في تصريح على صفحتها في موقع (تويتر)، إلى أن بعد غدٍ الأربعاء، سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك.



وكانت السعودية والامارات وتونس واندونيسيا والكويت، قد أعلنوا أن غداً الثلاثاء، هو أول ايام شهر رمضان المبارك، وذلك بد ثبوت رؤية هلال شهر رمضان.