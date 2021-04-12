الصحة العراقية تسجل أعلى حصيلة إصابات بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، تسجيل أعلى حصيلة إصابات بفيروس (كورونا) منذ ظهوره في البلاد.



وذكرت في بيان صحفي، أن "مختبراتها سجلت 7953 إصابة جديدة، و44 حالة وفاة و5679 حالة شفاء"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وبلغ عدد المصابين بالفيروس 932899 مصابا، بينما الوفيات فبلغت 14757 وفاة منذ ظهور الفيروس في العراق.



ويتصدر العراق قائمة البلدان العربية باعتباره البلد الأكثر تسجيلا للإصابات والوفيات بفيروس (كورونا).