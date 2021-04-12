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السعودية والإمارات وتونس يعلنون غداً الثلاثاء أول أيام شهر رمضان

السعودية والإمارات وتونس يعلنون غداً الثلاثاء أول أيام شهر رمضان
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الاثنين، ثبوت رؤية هلال شهر رمضان، حسب المرصد الفلكي في محافظة تمير.

وأشارت المحكمة، إلى أنه بذلك سيكون غداً الثلاثاء، أول أيام شهر رمضان، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

بدورها، أعلنت اللجنة المكلفة بتحري هلال شهر رمضان في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن غدا الثلاثاء، هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

من جانبها، أعلنت تونس، أن غدا الثلاثاء، هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال شهر رمضان.

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