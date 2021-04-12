نقابة الأطباء تعلن خطوات احتجاجية جديدة





رام الله - دنيا الوطنأعلنت نقابة الأطباء الفلسطينيين، في بيان لها، مساء اليوم الاثنين، عن خطوات تصعيدية جديدة، تجاه تعامل الحكومة الفلسطينية مع مطالب الأطباء.وأكدت النقابة في بيان لها، نشرته على صفحتها في موقع (فيسبوك)، أنه يمنع منعا باتاً التعامل مع نظام البصمة للدخول والخروج لجميع الأطباء بمن فيهم المناوبين تحت طائلة المسؤولة النقابية.وقالت: "على جميع الزملاء بمن فيهم المدراء واللجان الطبية وأطباء العقود والامتياز، عدم التوجه إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية بما فيها مراكز السحب والفرز والطوارئ والولادة الأمنة والتطعيم والطب الوقائي، حتى إشعار آخر".وأضافت النقابة في بيانها: "عدم التوجه بشكل نهائي لمبنى وزارة الصحة في نابلس ومبنى وزارة الصحة في رام الله حتى إشعار آخر"، لافتة إلى أنه تعمل المستشفيات بما فيها مستشفيات (كورونا) بالمناوبين فقط والتعامل مع الحالات الطارئة وإنقاذ الحياة، منوهة في الوقت ذاته إلى أن اقسام الولادة تعمل بالمناوبين والتعامل مع الحالات الطارئة فقط.وفي السياق قالت النقابة: "يتم التعامل مع مرضى غسيل الكلى والأورام والدم فقط"، مؤكدة على عدم مشاركة الأطباء بأي فعالية أو لجان أو ورشات عمل تدعو لها الحكومة أو وزارة الصحة.