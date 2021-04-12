نتنياهو: إيران تريد تدميرنا ولن نسمح بامتلاكها السلاح النووي

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، بوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في القدس.



وبحسب موقع (واللا) قال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مشترك، إن التعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضروري لمواجهة التهديدات في المنطقة.



وأضاف: "لن نسمح لإيران بامتلاك القدرة على صنع أسلحة نووية، وسنواصل العمل ضد العدوان الإيراني في المنطقة".



وتابع: "إيران لم تتخل عن محاولتها لامتلاك أسلحة نووية وتواصل الدعوة إلى تدمير إسرائيل وهي تعمل على القيام بذلك.



بدوره قال أوستن إن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل والحفاظ على الميزة النوعية للجيش الإسرائيلي.



وأضاف: "لقد أكدت دعمنا لعملية التطبيع بين إسرائيل والدول العربية".