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الجيش الإسرائيلي يقتل "مهرباً" بالرصاص على الحدود المصرية

الجيش الإسرائيلي يقتل "مهرباً" بالرصاص على الحدود المصرية
رام الله - دنيا الوطن
قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إن جنوده أطلقوا النار على سيارة كانت تشارك في عملية تهريب بالقرب من الحدود مع مصر، مما أدى الى مقتله.

وذكر بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، بأن الجيش "أحبط عملية تهريب على الحدود المصرية، وخلال ذلك رصدت قوة عسكرية سيارة أحد المهربين تتجه نحوهم بسرعة، ما حدا بالجنود إلى إطلاق النار على إطارات السيارة بهدف توقيفها، ونتيجة لذلك قتل الشخص متأثرا بإصابته"، مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق في الحادث.



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