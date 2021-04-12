غزة: مؤسسات إعلامية توقع ميثاق الشرف الإعلامي الخاص بالانتخابات

غزة: مؤسسات إعلامية توقع ميثاق الشرف الإعلامي الخاص بالانتخابات
خاص دنيا الوطن
وقع مجموعة من ممثلي المؤسسات الإعلامية في غزة ميثاق الشرف الخاص بالانتخابات الفلسطينية العامة 2021، واشرف على هذا التوقيع المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
وحضر توقيع الميثاق مدير لجنة الانتخابات المركزية جميل الخالدي، ورئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامةً معروف ومجموعة من ممثلي المؤسسات والكتل الصحفية .
وسوف يتيح هذا الميثاق تغطية إعلامية حـرة تلتزم بالأصول المهنية والقواعد الوطنية للعمليـة الانتخابية، وفي ضوء الأعراف والمواثيق الدولية ذات العلاقة والمعايير الدولية المتعلقة بالحُريات الإعلامي التي نصت على احترام الحق في حرية الرأي والتعبير دون الإساءة او التشهير، الالتزام بالأصول والأخلاق المهنية في مواكبة العملية الانتخابية.
كما يحظر خطاب الكراهية، أو الدعوة للتمييز أو نبذ الآخر أو الفرقة، وانطلاقا من هذه الأهداف .
ويحتوي هذا الميثاق عـلى جملة من المبادئ وتتمثل في الانحياز لحقوق شعبنا وثوابته وقضاياه الوطنية والحفاظ على كرامته الإنسانية، الموضوعية والتأكد من دقة المعلومات المنشورة.
وسيحقق التوازن، وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في تناول القوائم المرشحة.
وسيخدم الميثاق المصلحة الوطنية العامة، وتغليبها على أية مكاسب أو مصالح أخرى، تجريم استحضار خطاب الانقسام والتذكير به في المشهد الانتخابي.
وبناء على هذه القواعـد والضوابـط التـي تصبح ملزمة لكل من يوقع عليها اختياريا، بحيث تقوم الوزارة بمتابعة والتزم الموقعون على هذا الميثاق بالتالي:" أحكام القانون الأساسي الفلسطيني، والقوانين ذات الصلة، والأنظمة والتعليمات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية ووزارة الاعلام والمتعلقة بمعايير التغطية الإعلامية أثناء الانتخابات، توفير فرص متساوية لكافة القوائم المشاركة بالظهور عبر وسائل الإعلام الرسمية، تغطية الانتخابات بموضوعية، وتوخي الدقة والنزاهة والتوازن، واحترام الحقوق الدستورية للمواطنين/ات، ونبذ خطاب العنف والكراهية، وإذكاء البغضاء بين أبناء الشعب الفلسطيني.
ومن بنود الميثاق ، تغليب الوحدة الوطنية، وروح الوحدة والتوافق، ونبذ لغة التحريض والتشهير، والسب والقذف وعدم نشر المعلومات المضللة والمجتزأة، محاربة الاشاعات وتصحيح الأخبار التي يتبيّن عدم صدقيتها، وإعطاء الأطراف الأخرى الحق في الرد والتصحيح ، الحفاظ على حق الأفراد في الخصوصية وعدم المس الشخصي بأي من المرشحين ، تخصص وزارة الاعلام جهة لديها بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية، لاستقبال ومتابعة شكاوى الصحفيين والإشكالات أثناء سير العملية الانتخابية.
وقع مجموعة من ممثلي المؤسسات الإعلامية في غزة ميثاق الشرف الخاص بالانتخابات الفلسطينية العامة 2021، واشرف على هذا التوقيع المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
وحضر توقيع الميثاق مدير لجنة الانتخابات المركزية جميل الخالدي، ورئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامةً معروف ومجموعة من ممثلي المؤسسات والكتل الصحفية .
وسوف يتيح هذا الميثاق تغطية إعلامية حـرة تلتزم بالأصول المهنية والقواعد الوطنية للعمليـة الانتخابية، وفي ضوء الأعراف والمواثيق الدولية ذات العلاقة والمعايير الدولية المتعلقة بالحُريات الإعلامي التي نصت على احترام الحق في حرية الرأي والتعبير دون الإساءة او التشهير، الالتزام بالأصول والأخلاق المهنية في مواكبة العملية الانتخابية.
كما يحظر خطاب الكراهية، أو الدعوة للتمييز أو نبذ الآخر أو الفرقة، وانطلاقا من هذه الأهداف .
ويحتوي هذا الميثاق عـلى جملة من المبادئ وتتمثل في الانحياز لحقوق شعبنا وثوابته وقضاياه الوطنية والحفاظ على كرامته الإنسانية، الموضوعية والتأكد من دقة المعلومات المنشورة.
وسيحقق التوازن، وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في تناول القوائم المرشحة.
وسيخدم الميثاق المصلحة الوطنية العامة، وتغليبها على أية مكاسب أو مصالح أخرى، تجريم استحضار خطاب الانقسام والتذكير به في المشهد الانتخابي.
وبناء على هذه القواعـد والضوابـط التـي تصبح ملزمة لكل من يوقع عليها اختياريا، بحيث تقوم الوزارة بمتابعة والتزم الموقعون على هذا الميثاق بالتالي:" أحكام القانون الأساسي الفلسطيني، والقوانين ذات الصلة، والأنظمة والتعليمات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية ووزارة الاعلام والمتعلقة بمعايير التغطية الإعلامية أثناء الانتخابات، توفير فرص متساوية لكافة القوائم المشاركة بالظهور عبر وسائل الإعلام الرسمية، تغطية الانتخابات بموضوعية، وتوخي الدقة والنزاهة والتوازن، واحترام الحقوق الدستورية للمواطنين/ات، ونبذ خطاب العنف والكراهية، وإذكاء البغضاء بين أبناء الشعب الفلسطيني.
ومن بنود الميثاق ، تغليب الوحدة الوطنية، وروح الوحدة والتوافق، ونبذ لغة التحريض والتشهير، والسب والقذف وعدم نشر المعلومات المضللة والمجتزأة، محاربة الاشاعات وتصحيح الأخبار التي يتبيّن عدم صدقيتها، وإعطاء الأطراف الأخرى الحق في الرد والتصحيح ، الحفاظ على حق الأفراد في الخصوصية وعدم المس الشخصي بأي من المرشحين ، تخصص وزارة الاعلام جهة لديها بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية، لاستقبال ومتابعة شكاوى الصحفيين والإشكالات أثناء سير العملية الانتخابية.
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