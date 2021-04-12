غزة: مؤسسات إعلامية توقع ميثاق الشرف الإعلامي الخاص بالانتخابات



وحضر توقيع الميثاق مدير لجنة الانتخابات المركزية جميل الخالدي، ورئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامةً معروف ومجموعة من ممثلي المؤسسات والكتل الصحفية .



وسوف يتيح هذا الميثاق تغطية إعلامية حـرة تلتزم بالأصول المهنية والقواعد الوطنية للعمليـة الانتخابية، وفي ضوء الأعراف والمواثيق الدولية ذات العلاقة والمعايير الدولية المتعلقة بالحُريات الإعلامي التي نصت على احترام الحق في حرية الرأي والتعبير دون الإساءة او التشهير، الالتزام بالأصول والأخلاق المهنية في مواكبة العملية الانتخابية.



كما يحظر خطاب الكراهية، أو الدعوة للتمييز أو نبذ الآخر أو الفرقة، وانطلاقا من هذه الأهداف .



ويحتوي هذا الميثاق عـلى جملة من المبادئ وتتمثل في الانحياز لحقوق شعبنا وثوابته وقضاياه الوطنية والحفاظ على كرامته الإنسانية، الموضوعية والتأكد من دقة المعلومات المنشورة.



وسيحقق التوازن، وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في تناول القوائم المرشحة.



وسيخدم الميثاق المصلحة الوطنية العامة، وتغليبها على أية مكاسب أو مصالح أخرى، تجريم استحضار خطاب الانقسام والتذكير به في المشهد الانتخابي.



وبناء على هذه القواعـد والضوابـط التـي تصبح ملزمة لكل من يوقع عليها اختياريا، بحيث تقوم الوزارة بمتابعة والتزم الموقعون على هذا الميثاق بالتالي:" أحكام القانون الأساسي الفلسطيني، والقوانين ذات الصلة، والأنظمة والتعليمات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية ووزارة الاعلام والمتعلقة بمعايير التغطية الإعلامية أثناء الانتخابات، توفير فرص متساوية لكافة القوائم المشاركة بالظهور عبر وسائل الإعلام الرسمية، تغطية الانتخابات بموضوعية، وتوخي الدقة والنزاهة والتوازن، واحترام الحقوق الدستورية للمواطنين/ات، ونبذ خطاب العنف والكراهية، وإذكاء البغضاء بين أبناء الشعب الفلسطيني.



ومن بنود الميثاق ، تغليب الوحدة الوطنية، وروح الوحدة والتوافق، ونبذ لغة التحريض والتشهير، والسب والقذف وعدم نشر المعلومات المضللة والمجتزأة، محاربة الاشاعات وتصحيح الأخبار التي يتبيّن عدم صدقيتها، وإعطاء الأطراف الأخرى الحق في الرد والتصحيح ، الحفاظ على حق الأفراد في الخصوصية وعدم المس الشخصي بأي من المرشحين ، تخصص وزارة الاعلام جهة لديها بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية، لاستقبال ومتابعة شكاوى الصحفيين والإشكالات أثناء سير العملية الانتخابية.

























خاص دنيا الوطنوقع مجموعة من ممثلي المؤسسات الإعلامية في غزة ميثاق الشرف الخاص بالانتخابات الفلسطينية العامة 2021، واشرف على هذا التوقيع المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.