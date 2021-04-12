شاهد: عقود وزارة العمل 2005 يطالبون بحل قضيتهم



وأضاف شلولة :" في ذلك الوقت تم تثبيت الموظفين في المحافظات الشمالية ، ونحن لحتى هذه اللحظة لا تتقاضى أي راتب



وتابع قائلا :"قمنا بالتواصل مع وزير العمل عن طريق شخصيات مقربة من الوزارة وكانت مخرجات التواصل برفع الملف الخاص بنا الى مجلس الوزارة ، علما بأنه لا يوجد أي تواصل بينا وبين وزارة العمل أو حتى وزير العمل"،













خاص دنيا الوطنطالب عقود وزارة العمل 2005 بالمحافظات الجنوبية والذي يبلغ عددهم 93 موظفا، رئيس مجلس الوزارة الدكتور محمد اشتيةً بأن يقوم بحل ملف الموظفين خاصة أن الموضوع في الفترة الحالية يتواجد في مجلس الوزراء .وفي كلمته قال الناطق الإعلامي باسم عقود وزارة العمل 2005 بالمحافظات الجنوبي منار شلولة: "عملنا داخل الوزارة لمدة ما يزيد عن عامين على بند العقد الخاص، وتم في عام 2007 قرار تثبيت جميع عقود وزارة العمل في جميع المحافظات وتم تنفيذه في المحافظات الشمالية ،لكن مع الأسف حدث الانقسام ولم ينفذ في المحافظات الجنوبية، طلبت منا الوزارة في ذلك الوقت أن تلتزم به جميع الموظفين بالقرار الذي يلزمهم على عدم الذهاب إلى وزارتهم وهذا ما حدث".