روسيا: يجب التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة "يضمن مصالح الجميع"

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري، إنه يجب التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة، بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا "يضمن مصالح جميع الأطراف"، فيما أكد الوزير المصري أن بلاده تعول على علاقات روسيا مع إثيوبيا للتوصل للاتفاق.



وأوضح سيرغي لافروف، في المؤتمر الصحفي الذي عقد في قصر التحرير بالقاهرة، أن روسيا "اقترحت مساعدة فنية وتقنية في محادثات سد النهضة الإثيوبي، لكنها لم تقم بوساطة"، مشددا على أنه يجب على الاتحاد الإفريقي "أن يحل الأزمة"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن "نهر النيل أمر وجودي لدولتي المصب (مصر والسودان)"، مشددا على أن بلاده "لن تقبل بالإجراءات الأحادية"، في إشارة إلى الملء الثاني لخزان السد الذي تريد إثيوبيا أن تقوم به في يوليو المقبل، دون الالتزام بالتوصل لاتفاق أولا.



وتابع شكري: "نتمسك بضرورة التوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة.. والمسار الإفريقي للتفاوض متعثر".



واستطرد بالقول: "روسيا تتفهم أهمية قضية سد النهضة لمصر.. وأهمية الوصول إلى اتفاق ينهي الأزمة"، مشيرا إلى أن مصر "تعول على علاقات روسيا بإثيوبيا، للمساعدة على التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة".