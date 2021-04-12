شؤون فلسطينية

فصائل منظمة التحرير: لا انتخابات بدون القدس ولا سلطة للاحتلال عليها

فصائل منظمة التحرير: لا انتخابات بدون القدس ولا سلطة للاحتلال عليها
رام الله - دنيا الوطن
أكدت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، ضرورة استكمال عملية الانتخابات بكافة مراحلها ترشيحاً وانتخاباً ودعاية، في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 (القدس والضفة الغربية وقطاع غزة)، مشيرة إلى أنه لا انتخابات بدون القدس، ولا فيتو للسلطة القائمة بالاحتلال عليها.

ودعت الفصائل خلال اجتماعها اليوم الإثنين، في مقر العلاقات الوطنية لحركة فتح، لمناقشة عملية الانتخابات العامة، أطراف المجتمع الدولي بما فيها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وكل الأطراف التي طلبت منها القيادة الفلسطينية الضغط على السلطة القائمة بالاحتلال (اسرائيل)، بعدم وضع العراقيل والعقبات بأي شكل كان أمام إجراء الانتخابات بكافة مراحلها في كافة المناطق المحتلة بما فيها القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية العضو المراقب في الأمم المتحدة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وشددت على ضرورة جعل عملة اجراء الانتخابات حالة اشتباك ومقاومة شعبية شاملة في القدس وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ودعوة كافة القوى والفصائل والأحزاب والفعاليات الشعبية والنقابات لتحمل مسؤولياتها والاعداد المشترك لخوض المعركة ضد الاحتلال، من أجل المعركة الانتخابية وكل حقوقنا الوطنية المشروعة وفق القوانين وقرارات الشرعية الدولية في الحرية والاستقلال.

وحضر الاجتماع: حركة فتح، وجبهة النضال الشعبي، وفدا، والجبهة الديموقراطية، والجبهة الشعبية، وجبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية، وحزب الشعب، والمبادرة الوطنية.

أخبار ذات صلة

غزة: مؤسسات إعلامية توقع ميثاق الشرف الإعلامي الخاص بالانتخابات

غزة: مؤسسات إعلامية توقع ميثاق الشرف الإعلامي الخاص بالانتخابات

شاهد: عقود وزارة العمل 2005 يطالبون بحل قضيتهم

شاهد: عقود وزارة العمل 2005 يطالبون بحل قضيتهم

الصحة توضح الية عمل لقاحات (كورونا) وكيفية إعطائها والفئات المستهدفة

الصحة توضح الية عمل لقاحات (كورونا) وكيفية إعطائها والفئات المستهدفة

عياش يهنىء الأمتين العربية والاسلامية بحلول شهر رمضان المبارك

عياش يهنىء الأمتين العربية والاسلامية بحلول شهر رمضان المبارك

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الثلاثاء

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الثلاثاء

النائب العام يبحث تعزيز التعاون المشترك مع ادارة مشروع &#34;سواسية 2&#34;

النائب العام يبحث تعزيز التعاون المشترك مع ادارة مشروع "سواسية 2"

مع اقتراب رمضان.. رئيس الوزراء يوجه دعوة للمواطنين

مع اقتراب رمضان.. رئيس الوزراء يوجه دعوة للمواطنين

صحيفة: حماس تنتخب خالد مشعل رئيساً لها في الخارج

صحيفة: حماس تنتخب خالد مشعل رئيساً لها في الخارج

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

شاهد: عقود وزارة العمل 2005 يطالبون بحل قضيتهم

شاهد: عقود وزارة العمل 2005 يطالبون بحل قضيتهم

عياش يهنىء الأمتين العربية والاسلامية بحلول شهر رمضان المبارك

عياش يهنىء الأمتين العربية والاسلامية بحلول شهر رمضان المبارك

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الثلاثاء

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الثلاثاء

النائب العام يبحث تعزيز التعاون المشترك مع ادارة مشروع &#34;سواسية 2&#34;

النائب العام يبحث تعزيز التعاون المشترك مع ادارة مشروع "سواسية 2"

نادي الأسير: الأسرى سواركه أبو عبيد وعيّاد يواصلون معركة الإضراب عن الطعام

نادي الأسير: الأسرى سواركه أبو عبيد وعيّاد يواصلون معركة الإضراب عن الطعام

مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية يصدر بياناً بشأن &#34;ممارسات&#34; جامعة القدس

مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية يصدر بياناً بشأن "ممارسات" جامعة القدس

المدهون: حادث إطلاق النار بالخليل تهديد مضاعف بظل الاستعداد لإجراء الانتخابات

المدهون: حادث إطلاق النار بالخليل تهديد مضاعف بظل الاستعداد لإجراء الانتخابات

مؤسسات المجتمع المدني والعمل الأهلي: مدينة القدس عنوان الوحدة وساحة للاشتباك

مؤسسات المجتمع المدني والعمل الأهلي: مدينة القدس عنوان الوحدة وساحة للاشتباك

منوعات

شاهد: رامز جلال يهدد حياة ضيوف برنامجه ويعرضهم لأقصى درجات الرعب

شاهد: رامز جلال يهدد حياة ضيوف برنامجه ويعرضهم لأقصى درجات الرعب

شاهد: عمرو أديب لمحمد رمضان: &#34;الأيام الجاية نكد&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: عمرو أديب لمحمد رمضان: "الأيام الجاية نكد".. ما القصة ؟

شاهد: فيفي عبده &#34;حسبي الله في اللي أداني حقنة&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: فيفي عبده "حسبي الله في اللي أداني حقنة".. ما القصة ؟

هل تآمرت شيرين رضا ودينا الشربيني على عمرو دياب ؟

هل تآمرت شيرين رضا ودينا الشربيني على عمرو دياب ؟

هل ستحضر ميغان ماركل مراسم جنازة الأمير فيليب ؟

هل ستحضر ميغان ماركل مراسم جنازة الأمير فيليب ؟

شاهد: أحلام تتعرض للإنتقادات اللاذعة بسبب الشيف بوراك

شاهد: أحلام تتعرض للإنتقادات اللاذعة بسبب الشيف بوراك

شاهد: بعد اتهامات مي العيدان.. زوجة علي يوسف تهاجم الأخيرة و ترد بقوة

شاهد: بعد اتهامات مي العيدان.. زوجة علي يوسف تهاجم الأخيرة و ترد بقوة

شاهد: شكران مرتجى في نوبة بكاء مؤثرة.. ما السبب ؟

شاهد: شكران مرتجى في نوبة بكاء مؤثرة.. ما السبب ؟

شاهد: محمد رمضان لعمرو أديب &#34;بس يا بابا&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: محمد رمضان لعمرو أديب "بس يا بابا".. ما القصة ؟

شاهد: الفيديوهات الإباحية تلاحق منى فاروق &#34;تحرش بيا وصوّرني&#34;

شاهد: الفيديوهات الإباحية تلاحق منى فاروق "تحرش بيا وصوّرني"

عربي

روسيا: يجب التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة &#34;يضمن مصالح الجميع&#34;

روسيا: يجب التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة "يضمن مصالح الجميع"

الأردن: إحالة ملف قضية الفتنة إلى المدعي العام

الأردن: إحالة ملف قضية الفتنة إلى المدعي العام

شاهد: الرئيس التونسي يزور بقايا خط بارليف

شاهد: الرئيس التونسي يزور بقايا خط بارليف

وزير الخارجية المصري يكشف تفاصيل الاتصال الذي أجراه معه نظيره التركي

وزير الخارجية المصري يكشف تفاصيل الاتصال الذي أجراه معه نظيره التركي