الصحة توضح الية عمل لقاحات (كورونا) وكيفية إعطائها والفئات المستهدفة

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، مجموعة من المنشورات والمعلومات حول اللقاحات المضادة لفيروس (كورونا).



وأوضحت الوزارة في بيان، آلية عمل اللقاح، ومن الذي يجب عليه تلقيه، وموانعه، وكيف يعطى، ومعلومات للكادر الصحي حوله، والآثار الجانبية الناتجة عنه، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وفي يلي أهم أنواع اللقاحات:



فايرز:



يستخدم فايزر: مرسال الحمض النووي الريبي، وهو مادة وراثية تقرأها خلايانا لصنع البروتينات، حيث تعمل هذه المادة على حث الجسم لإنتاج أجسام مضادة ضد هذا البروتين لاعتراض الفيروسات قبل دخولها إلى الخلايا وتكاثرها.



ويعطى اللقاح للأشخاص فوق 16 عاما، وذوي الأمراض المزمنة والمناعة المنخفضة، وهو يعطى عن طريق إبرة بالعضل في اليد وعلى شكل جرعتين بفارق زمني 21 يوما بين الجرعتين، كما أن هناك آثارا جانبية قد تنجم عن التطعيم، وأهمها الم في مكان الحقن وتعب عام وصداع وارتفاع في درجة الحرارة.



سبوتنيك:



لقاح أنتج للوقاية من مرض كوفيد 19 الناجم عن فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة، وتم اعتماده في روسيا، والجزائر، والمكسيك، ولبنان، وفلسطين وغيرها من الدول ضمن الاستخدام الطارئ، ويمكن استخدامه لمن تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر.



ويعطى لقاح سبوتنيك على شكل ابرة عضل باليد الدالية، كما يعطى على شكل جرعتين بفارق زمني 21 يوما، وأهم الآثار الجانبية للقاح: ألم في موضع الحقن، وارتفاع في درجة الحرارة، وصداع، وألم في المفاصل والشعور بالغيثان، وعلامات تفاعلية أخرى تشمل: الصعوبة في التنفس، وتورم في الحلق، وتسارع نبض القلب والدوار والشعور بالضعف.



أسترازينكا:



لقاح للوقاية من مرض كوفيد 19 الناجم عن فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة، وتم اعتماده من قبل وزارة الصحة البريطانية، ومن قبل الصحة ومنظمة الصحة العالمية، ويمكن استخدامه لمن اعمارهم تتعدى الـ18 عاما فما فوق.



من الذي يجب عليهم عدم تلقي اللقاح؟



من يعاني من رد فعل تحسسي شديد عن تلقي الجرعة الأولى من نفس اللقاح، وإذا حدث رد فعل تحسسي شديد من أي مكونات اللقاح، والأطفال ومن هم أقل من 18 عاما، والنساء الحوامل والمرضعات.



ويعطى اللقاح على شكل ابرة عضل باليد الدالية، على شكل جرعتين بفارق زمني.



موديرنا:



لقاح للوقاية من مرض كوفيد 19 الناجم عن فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة، وتم اعتماده من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وتم اصدار تصريح له للاستخدام الطارئ وكذلك تم اعتماده من قبل الصحة الفلسطينية ومنظمة الصحة العالمية، ويمكن استخدامه لمن اعمارهم 18 عاما أو فما فوق.



ويعطى لقاح موديرنا على شكل إبرة في عضلة اليد الدالية، وهو عبارة عن سلسلة من جرعتين بينهما فاصل زمني مدته شهر واحد، وإذا تلقيت جرعة واحدة من لقاح كوفيد 19 مودرنا فيجب عليك تلقي جرعة ثانية من اللقاح نفسه بعد مرور 28 يوما لإتمام سلسلة التلقيح.



أهم الآثار الجانبية للقاح: ردود الفعل في موضع الحقن، كالتورم والاحمرار، إلى جانب الإرهاق والصداع والغثيان والتقيؤ والحمى،



وقد تشمل العلامات، الصعوبة في التنفس، وتورم الوجه والحلق، وتسارع نبضات القلب، إضافة إلى الطفح الجلدي الشديد المنتشر في كامل الجسم.