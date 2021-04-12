عياش يهنىء الأمتين العربية والاسلامية بحلول شهر رمضان المبارك

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رام الله - دنيا الوطن

تقدم عضو المجلس الوطني الفلسطيني الدكتور محمد عياش بالتهنئة القلبية الحارة الى قيادتنا ممثلة بفخامة الرئيس محمود عباس وأعضاء اللجنة المركزية والأخوة الوزراء وقادة الفصائل ورئيس واعضاء المجلس الوطني و من أهلنا وربعنا وأبناء شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات والشعوب العربية والاسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.



وتتمنى د. عياش في هذا الشهر الفضيل أن تكون هذه الأيام المباركة أيام وحدة واتفاق وتفاهم وتجاوز لكل الخلافات خاصة أننا مقبلون على استحقاق انتخابي وعرس ديمقراطي ينهي السنوات العجاف التى أثرت على شعبنا سياسيا واقتصاديا ومعنويا وأن نتجاوز جميعا أزماتنا وخلافتنا في ظل وفاق وطني واتفاق فلسطيني خالص .



ودعا د. عياش العلي القدير أن يجنب شعبنا الوباء والبلاء وأن يمن بالشفاء لعاجل للدين أصيبوا بهذا المرض الفتاك المسمي بكورونا وأن يصرفه عن الأمة العربية والاسلامية والبشرية البشرية بأسرها .



ودعا د. عياش ابناء شعبنا الى استغلال ايام هذا الشهر الفضيل في تأديةالعبادات والتزاور والتراحم وقراءة القرآن و التكافل والتعاضد ومد يد العون لكل محتاج خاصة عائلات الشهداء والأسرى والجرحي والفقراء والمحتاجين في ظل

الأزمات التى يعاني منها أبناء شعبنا نتيجة ممارسات الاحتلال والتضييق عليه وحصاره ومحاربته في لقمة عيشه.



وتوجه د. عياش لأسرانا البواسل في سجون الاحتلال وإلي أهالي الشهداء وإلي الجرحي وإلي ذويهم جميعا بالتحية والتقدير راجيا أن يأتي هذا الشهر في العام

القادم وقد تحققت أهدافنا وتطلعاتنا في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، واستعادة أرضنا ومقدساتنا وحقوقنا المشروعة، ونعم أسرانا الأبطال بالحرية والانعتاق من السجون، وعودة اللاجئين، وتحقيق الأمن والإزدهار على كامل أراضي دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.