الأسرى الإداريون يعتزمون خوض معركة الحرية والكرامة

وشدد الأسرى الإداريون على أنهم لن يسمحوا للاحتلال باستغلالهم كورقة ضغط في العملية الانتخابية المزمع عقدها في 22 -5 المقبل، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



وقال الأسرى الإداريون: نحن ممثلو شعبنا، ونرفض سياسة تغييبنا عن الأرض والميدان، وهذا دافعنا نحو التحرك لمعركة الأمعاء الخاوية.



ودعا الأسرى الإداريون مجاهدي شعبنا وفصائل المقاومة وأحرار العالم لإسنادهم بما يملكون وما يستطيعون، وألا يتركونهم في الميدان وحدهم في مواجهة دولة الاحتلال وإدارة سجون الاحتلال.



وقال الأسرى الإداريون: "عهدكم بنا أننا سنمضي حتى ننتزع حريتنا من براثين الاحتلال".



رام الله - دنيا الوطنأعلن مكتب إعلام الأسرى، أن الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال عقدوا عزمهم على خوض معركة الحرية والكرامة رفضاً لاعتقالهم الإداري.وأفاد الأسرى الإداريون، أنه قد آن الأوان لوضع حد للاعتقال الإداري التعسفي المسلط على رقابنا.