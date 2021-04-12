طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الثلاثاء





رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الاثنين، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء:والسفر سيكون للحافلتين الثالثة، والرابعة من كشف رقم (2021/12)، مطالبة بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات.كما طالبت بضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.