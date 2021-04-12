طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الثلاثاء
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الاثنين، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء:
والسفر سيكون للحافلتين الثالثة، والرابعة من كشف رقم (2021/12)، مطالبة بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات.
كما طالبت بضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.
كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الاثنين، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء:
والسفر سيكون للحافلتين الثالثة، والرابعة من كشف رقم (2021/12)، مطالبة بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات.
كما طالبت بضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.
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