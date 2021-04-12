شؤون فلسطينية

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الثلاثاء

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الثلاثاء
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الاثنين، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء:

والسفر سيكون للحافلتين الثالثة، والرابعة من كشف رقم (2021/12)، مطالبة بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

كما طالبت بضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

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