النائب العام يبحث تعزيز التعاون المشترك مع ادارة مشروع "سواسية 2"

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رام الله - دنيا الوطن

التقى النائب العام المستشار أكرم الخطيب، في مكتبه اليوم الاثنين وفداً من إدارة برنامج سواسية 2 ممثل بمدير إدارة البرنامج السيد كريستوفر ديكر والوفد المرافق له، وبحضور مساعد النائب العام أ. ياسر حماد و رئيس وحدة حقوق الإنسان أ. نجوى عبدالله ورئيس نيابة حماية الأسرة من العنف أ. دارين صالحية؛ لتعزيز آليات التعاون المشترك بين الطرفين بما يخدم الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة.



حيث هدف الاجتماع إلى متابعة خطة عمل المشروع خصوصاً في المرحلة القادمة، ومتابعة أي خطوات لازمة من أجل الاستمرار بتطويره، كما ناقش الاجتماع أهم القضايا المتعلقة بالمشاريع المشتركة بين النيابة العامة وبرنامج سواسية من ضمنها البرامج التدريبية والدعم اللوجستي .



وخلال الاجتماع توجه النائب العام بالشكر لبرنامج سواسية 2 على إنجازه للعديد من الأنشطة خلال العام الماضي ومساهمته في تطوير قدرات الكادر البشري للنيابة العامة، في ظل ما شهدته البلاد من وضعي استثنائي وما رافقه من تحديات تتعلق بالصحة العامة، مؤكداً على استمرارية الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين.



بدوره أشاد كريستوفر ديكر بدور النيابة العامة في سبيل تعزيز سيادة القانون وحماية وصون الحقوق والحريات العامة، مؤكداً على استمرار إدارة المشروع بدعم النيابة العامة المستقبلي، متمنياً تكاثف الجهود والشراكة الحقيقية لتحقيق النتائج والأهداف المرجوة التي تصب جميعاً في تحقيق العدالة والمساواة.



وفي نهاية اللقاء تبرع مشروع سواسية 2 للنيابة العامة بأجهزة تابلت والتي جاءت في ظل تطوير مشروع سواسية2 للبرامج الالكترونية للرقابة على السجون وأماكن الاحتجاز والتي سيتم استخدامها من قبل أعضاء النيابة العامة المكلفين بوحدة حقوق الإنسان أثناء الزيارات الرقابية على السجون.