صحيفة: حماس تنتخب خالد مشعل رئيساً لها في الخارج

قالت صحيفة (الرسالة) التابعة لحركة حماس، إن الأخيرة اختارت خالد مشعل رئيساً لها في اقليم الخارج.



وقالت الصحيفة إن انتخاب مشعل، جاء خلال استكمال العملية الانتخابية للحركة في الخارج، ظهر اليوم الاثنين.



وبفوز مشعل يعود لعضوية المكتب السياسي بعد مغادرته لها، خلال الدورة الماضية، عقب ترأس هنية رئاسة المكتب السياسي للحركة، وفق ما ذكرت الصحيفة.



وكان يحيى السنوار، فاز برئاسة حماس بغزة، خلال الانتخابات الداخلية التي جرت الشهر الماضي.









رام الله - دنيا الوطن